2018-01-09 06:24:46.0

Hygienetrend Wie viel Waschen verträgt die Haut?

"Cleansing reduction" heißt ein Trend aus den USA. Die These: Zu viel Duschen kann schädlich sein. Der Augsburger Dermatologe Dr. Georg Popp erklärt: Weniger ist manchmal mehr. Von Simone Härtle

Weniger Waschen liegt im Trend. „Cleansing reduction“ heißt das neudeutsch. Die Empfehlung: Weniger Duschen, weil zu viel Waschen und zu viel Seife schlecht für die Haut sein können. Für den Augsburger Dermatologen Dr. Georg Popp ist diese These aber nicht neu: „Salopp ausgedrückt könnte man sagen: Ein bisschen Schwein sein ist manchmal gar nicht so verkehrt.“

Die Risiken: Die Haut produziert einen Fettfilm, der sie vor dem Austrocknen bewahrt. Wer viel duscht und dabei viel Seife verwendet, könnte ein Problem bekommen: „Die Seife schwemmt zwar den Schmutz weg, so wird die Haut aber auch entfettet. In der Regel produziert die Haut nicht so viel Fett nach, wie durch das Waschen entfernt wird“, erklärt Popp.

Tipp 1: „Sich nur mit Wasser zu waschen, ist teilweise besser, als Seife zu verwenden“, sagt Popp. Die wenigsten hätten heutzutage einen Job, bei dem sie so dreckig werden, dass Seife wirklich nötig ist. Wer bis über beide Arme voller Motoröl sei, der brauche zwar Seife. Aber dann eben auch nur für den Oberkörper und nicht auch noch für die Beine. Und selbst nach dem Sport muss es nicht immer duftendes Duschgel sein: „Schweiß ist wasserlöslich“, sagt der Dermatologe. Für die empfindlichen Stellen unter den Achseln und zwischen den Beinen reiche es, sich etwas Shampoo vom Kopf zu nehmen und dort zu verteilen.

Tipp 2: Wer nicht auf Seife verzichten möchte, sollte darauf achten, dass er eine nachfettende Seife verwendet. Der Zusatz „dermatologisch getestet“, reiche nicht zwangsläufig aus: „Dermatologisch getestet heißt noch lange nicht, dass die Testergebnisse auch gut waren.“

Tipp 3: Wer viel Seife verwendet, sollte darauf achten, die Haut später mit Bodylotion nachzufetten. Gut seien dabei Produkte, die Urea oder Milchsäure enthalten und gut einziehen. „Ansonsten kann benutzt werden, was gut riecht und nicht zu teuer ist. Da kann jeder nehmen, was ihm am besten gefällt“, erklärt Popp.

Und die Haare? „Je öfter man die Haare wäscht, desto milder sollte das Shampoo sein“, sagt Popp. Wer jeden Tag die Haare wäscht, entfettet die Kopfhaut massiv. Die Folge: Der Körper produziert so viel Fett wie möglich nach, was wiederum fettige Haare bedeutet. „Wer unter fettigen Haaren leidet, sollte daher nicht unbedingt ein Shampoo für fettige Haare verwenden, sondern eher ein mildes Produkt.“ Der Dermatologe empfiehlt: Babyshampoo.