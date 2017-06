2017-06-01 13:43:35.0

Öko-Test Wundschutzcremes im Test: Ein Klassiker ist Schlusslicht

Windelkinder leiden hin und wieder unter einem geröteten und gereizten Po. Öko-Test hat 20 Wundschutzcremes untersucht. Ein Markenprodukt enttäuschte im Test. Von Daniela Fischer

Wenn Babys schreien, hat das immer einen Grund. Selten ist er so offensichtlich wie im Fall eines wunden Pos. Bei fast allen Säuglingen treten in den ersten sechs bis acht Lebenswochen Hautreizungen auf - manchmal bis zu den Oberschenkeln. Schuld ist die Windel, die nur wenig Luft an die Haut lässt.

Mit Wundschutzcremes bekommen Eltern das Problem meist in den Griff. Sie enthalten viel Zinkoxid, das für seine entzündungshemmende Wirkung bekannt ist. Außerdem hilft der Wirkstoff bei der Regenerierung der Haut, indem er Flüssigkeit bindet und die windelfeuchte Babyhaut trocknet. Doch welche Creme ist die beste Wahl?

Viel falsch machen können Eltern offenbar nicht. Das Magazin Öko-Test hat 20 Wundschutzcremes zwischen 1,15 und 11,90 Euro untersucht - 15 bewerten die Experten als "sehr gut", vier bekommen "gute" Noten. Die preiswerten Produkte von Edeka, Kaufland und Müller überzeugten im Test genauso wie die teureren Marken-Cremes, etwa von Weleda oder Seba Med. Sie alle enthalten laut Öko-Test keine bedenklichen Inhaltsstoffe. Nur beim Einsatz von Duftstoffen gab es Punktabzüge. Parfüm in Wundschutzcremes, so die Experten, könne die ohnehin strapazierte Babyhaut unnötig belasten.

Wundschutzcremes im Test: "Ausreichend" für Penaten

Einsames Schlusslicht im Test bildet ein Klassiker: Die Wundschutzcreme von Penaten, die es schon seit mehr als 100 Jahren gibt, ist für Öko-Test nur "ausreichend".

Die Creme wird kritisiert, weil das Labor darin sogenannte aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) nachgewiesen hat. Diese stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Deshalb warnt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung vor MOAH. Öko-Test rät zu Produkten aus natürlichen Wachsen und Ölen.

