2017-07-03 10:52:09.0

Elektroauto Tesla startet mit der Produktion des günstigeren Model 3

Mit dem Model 3 will Tesla in den Massenmarkt vorstoßen. Der 35.000 Dollar teure Wagen geht am Freitag in die Serienproduktion. Schon jetzt gibt es rund 400.000 Bestellungen.

Tesla versucht mit dem Model 3 eine drastische Aufstockung der Produktion. Foto: Tesla Motors/dpa