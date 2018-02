2018-02-02 19:30:00.0

Weltpremiere Weltpremiere! Das ist die neue Mercedes A-Klasse

Der Kompaktwagen mit dem Stern kommt in einem komplett überarbeiteten Design, außen und noch mehr innen. Wirklich revolutionär: Wie Insassen jetzt die Digitalisierung erleben. Von Tobias Schaumann

Die neue Mercedes-Benz A-Klasse ist so jung und dynamisch wie immer, aber so erwachsen und komfortabel wie noch nie. Sagt zumindest der Hersteller. Sie definiere modernen Luxus in der Kompaktklasse völlig neu und revolutionierte das Design von innen, heißt es weiter. Technologisch will sich die neue A-Klasse mit „MBUX – Mercedes-Benz User Experience“ an die Spitze setzen.

Aber von vorne. Wie sieht der neue kleine Daimler überhaupt aus? Für Chefdesigner Gorden Wagener markiert er einen weiteren Schritt in Wageners viel zitierter Design-Philosophie der „sinnlichen Klarheit“. Dabei dominieren Flächen, Kanten sind auf ein Minimum reduziert, weniger ist mehr.

Das Frontdesign mit tiefgezogener Motorhaube, flachen LED-Scheinwerfern mit Chromelement und Tagfahrlichtfackel soll für einen faszinierenden Auftritt sorgen. Der Sternengrill, dessen sich nach unten öffnende Silhouette eine Neuinterpretation des Kühlergrills ist, ist mit Pins in Diamantoptik und einer silbernen Zentral-Lamelle ausgestattet. Durch den vergrößerten Radstand wird das Fahrzeug optisch gestreckt - und die Passagiere haben etwas mehr Platz. Die Motorhaube fällt jetzt stärker nach vorne ab. Die größeren Radhäuser lassen die A-Klasse satter auf der Straße stehen.

Muckis hat der Kompakte auch am Heck zugelegt. Er wirkt breiter, die Schultern kräftiger. Ein Hingucker: die zweigeteilten, schmalen Rückleuchten. An ihnen dürften sogar Zeitgenossen die neue A-Klasse erkennen, die nicht besonders tief in der Materie stecken.

Während sich die A-Klasse äußerlich schon deutlich verändert hat, blieb innen kein Stein auf dem anderen. Das Interieur definiere sich „in seiner Avantgarde und Moderne“ völlig neu, schwärmt Wagener. Die pfiffige Raumarchitektur entsteht insbesondere durch die Instrumententafel: Erstmals wurde komplett auf eine Hutze über dem Cockpit verzichtet. Dadurch spannt sich der flügelförmige Grundkörper der Instrumententafel ohne Unterbrechung von einer Vordertür zur anderen. Das riesige Widescreen-Display steht völlig frei. Ein Highlight sind die Lüftungsdüsen in sportlicher Turbinenoptik, die im CLS Premiere gefeiert hatten.

Wo wir bei Bling-bling sind: Optional stehen mit 64 Farben bei der Ambientebeleuchtung mehr als fünf Mal so viele Farben zur Verfügung wie bisher. Auch die Inszenierung setzt Maßstäbe: Die verschiedenen Farben werden zu zehn Farbwelten komponiert und ermöglichen ein stimmungsvolles Lichtbild. Das erinnert an die S-Klasse.

Besonders stolz ist Mercedes auf eine Neuerung namens MBUX. Die A-Klasse erhält sie als erstes. Einzigartig bei diesem Multimedia-System ist seine Lernfähigkeit dank künstlicher Intelligenz, so der Hersteller. MBUX ist individualisierbar und stellt sich auf den Nutzer ein. Es soll so eine emotionale Verbindung zwischen Fahrzeug, Fahrer und Passagieren schaffen.

Zu den weiteren Merkmalen zählen, je nach Ausstattung, das hochauflösende Widescreen-Cockpit, die Navigationsdarstellung mit Augmented-Reality-Technologie sowie die Sprachsteuerung. Sie wird mit dem Schlüsselwort „Hey Mercedes“ aktiviert - Siri, Alexa und Co lassen grüßen. Ebenfalls verfügbar ist ein Head-up-Display. Neben der Sprache reagiert die A-Klasse vor allem auf Berührungen. Zur Verfügung stehen: Touchscreen, Touchpad auf der Mittelkonsole und Touch-Control-Buttons im Lenkrad.

Die neue A-Klasse erhält durchgängig neue Motoren. Zum Start stehen zwei neue Vierzylinder-Benziner zur Wahl. Zu den Innovationen des Basis-Benziners mit 1,4 Litern Hubraum und bis zu 163 PS zählt eine Zylinderabschaltung. Zweiter neuer Benziner ist der M 260 mit 2,0 Liter Hubraum, 224 PS und 350 Nm. Beide Ottomotor-Baureihen verfügen über einen serienmäßigen Partikelfilter.

Ebenfalls neu ist der Vierzylinder-Diesel (OM 608) mit 1,5 Liter Hubraum, bis zu 115 PS und bis zu 260 Nm. Seine Highlights sind ein motornahes Abgasreinigungssystem mit AdBlue-Technologie, ein Turbolader mit optimiertem Ansprechverhalten und Wasserladeluftkühlung. Außerdem startet ein neues 7G-DCT-Doppelkupplungsgetriebe. Weitere Motoren sollen folgen.

Preise für die neue A-Klasse gab Mercedes noch nicht bekannt. Bestellen kann man sie ab März. Das Vorgängermodell begann bei knapp 25.000 Euro.