Maria Vesperbild Abschied von Prälat Wilhelm Imkamp: Der PR-Mann Gottes geht

Wilhelm Imkamp verlässt nach fast 30 Jahren als Wallfahrtsdirektor Maria Vesperbild. Er spricht über sein neues Leben, geleaste Ehefrauen und warum es nie Priesterinnen geben wird. Von Josef Karg

Herr Prälat, Sie verlassen nach 30 Jahren den schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild. Was überwiegt: Die Tränen über das Zurückgelassene oder die Freude über das Neue?

Wilhelm Imkamp: Keins von beiden. Es überwiegt die Dankbarkeit. Dafür, dass ich hier sein durfte. Für die vielen Erlebnisse und dafür, so als Priester arbeiten zu können, wie es immer meinem Wunsch entsprach.

Der Bischof hat Sie aus gesundheitlichen Gründen von Ihrer Aufgabe in Maria Vesperbild entbunden. Muss man sich Sorgen machen?

Imkamp: Ich hoffe nicht. Ich glaube, dass die hässlichen Migräneschübe, die mich so gerne heimsuchen, nicht unbedingt lebensbedrohlich sind. Aber sie sind ein Mahnzeichen.

Sie ziehen jetzt nicht nach Rom, wie es ursprünglich geheißen hat, sondern zu Ihrer langjährigen Bekannten Fürstin Gloria von Thurn und Taxis nach Regensburg aufs Schloss Emmeram. Was hat Sie dazu bewogen?

Imkamp: Es zieht mich schon auch nach Rom und ich werde, so wie es jetzt aussieht, einen wichtigen Teil des Jahres dort verbringen. In Regensburg übernehme ich die Leitung der fürstlichen Hofbibliothek. Das ist eine der größten Privatbibliotheken im Land. Sie stammt aus dem 18. Jahrhundert. Dort gebe ich bereits jetzt zusammen mit dem Bibliothekar eine wissenschaftliche Reihe heraus. Und wissen Sie: Für die Pension eines Priesters ist es das Wichtigste, einen Altar zu haben. Denn auch ein Priester im Ruhestand sollte jeden Tag die heilige Messe feiern.

Das leuchtet ein.

Imkamp (lacht): Da bin ich froh, in Regensburg gleich drei Kapellen betreuen zu dürfen.

Welche Zimmer bewohnen Sie im Schloss der Fürstin? Es hieß, es wären zwei Zellen?

Imkamp: Ein Teil des Schlosses besteht aus dem alten Klostertrakt. Und da drin sind in der Tat zwei relativ große Zellen, von denen ich eine unterteilt habe. Dazu kommen noch Küche und Bad. Das ist insofern eine gute Lösung, weil ich mich schon ein wenig im Mittelalter daheim fühle. Und wenn ich künftig gegen die Raumdecke sehe, weiß ich: Ich bin angekommen.

Was passiert mit Ihrer eigenen, legendären Bibliothek in Vesperbild?

Imkamp: Die kommt mit! Und zwar habe ich zwei Diensträume in der Bibliothek und einen großen Flur. Das könnte so gerade hinkommen.

Einer wie Sie ist mit der Leitung der Bibliothek wohl nicht ausgelastet. Was haben Sie sich noch für Ziele gesetzt?

Imkamp: Das ist ja keine schlichte Bücherei, sondern eine große Forschungsbibliothek mit hoch qualifiziertem Personal. Daran gekoppelt ist eine Stiftung, die Forschungsstipendien vergibt. Da bin ich auch dabei. Es ist schon ein ganzer Komplex, der zu bedienen ist. Und ich möchte unbedingt selbst noch forschen. Einige Themen habe ich schon, aber noch steht nicht fest, wie und wann ich dazu komme.

Haben Sie vor, in Regensburg das konservative Loch zu füllen, das Kurienkardinal Gerhard Müller mit seinem Gang nach Rom gerissen hat?

Imkamp: Oje. Das wäre nun ein völlig übertriebener Anspruch. Im Gegenteil. Ich werde in Regensburg eher im Verborgenen leben. Denn jetzt besteht keine Notwendigkeit mehr, für eine Wallfahrt Reklame zu machen.

Sie wollen wirklich ohne Öffentlichkeit auskommen? Die Kirche hat doch nicht viele so begnadete PR-Agenten wie Sie.

Imkamp: Vestecken werde ich mich nicht, aber ich werde nicht mehr so präsent sein wie bisher. Der Veröffentlichungsdruck ist nicht so stark. Natürlich werde ich versuchen, weiter zu publizieren. Aber: Adagio, adagio!

Nehmen Sie Ihre Haushälterin mit nach Regensburg?

Imkamp: Ich nehme sie nicht mit, die kommt freiwillig mit. Und mein Mops auch.

Immer mal wieder waren Sie, als es um die Ernennung von Bischöfen ging, selbst im Gespräch. Wären Sie gerne Bischof geworden?

Imkamp: Na ja, das waren mehr die Albträume vergrämter Reformkatholiken. Im Übrigen ist die Verantwortung eines Bischofs heute größer als sein Gestaltungsspielraum.

Haben Sie es bereut, rund 30 Jahre Wallfahrtsdirektor gewesen zu sein?

Imkamp: Nein. Ich habe sehr schnell gesehen, dass Vesperbild eine Lebensaufgabe ist, und habe mich auch nicht weglocken lassen.

Und Sie waren auch erfolgreich…

Imkamp: Das kann ich selbst nicht beurteilen. Denn die Erfolge eines Priesters wird man erst am Jüngsten Tag sehen. Dann wird einem die Rechnung präsentiert. Das ist übrigens eine echte Schwierigkeit des Priestertums. Publikumserfolge sind noch lange keine Seelsorgserfahrung – aber auch wunderschön.

Wie geht es nun in Vesperbild weiter? Wird es auch künftig Fahrzeugsegnungen oder Ähnliches geben?

Imkamp: Das müssen Sie meinen Nachfolger fragen. Aber ich glaube, dass es im Wesentlichen so weitergehen wird wie bisher.

In Ihrem Büchlein „Sei kein Spießer, sei katholisch“ fordern Sie zum klaren Bekenntnis des Glaubens auf. Warum lohnt es sich in unserer Zeit für junge Leute noch, katholisch zu sein?

Imkamp: Rein menschlich gesprochen: Weil sie dadurch einen sicheren Boden unter den Füßen bekommen. Alles fließt, hat zwar schon Heraklit gesagt, aber wir machen heute die Erfahrung, alles was ist, kann morgen schon anders sein. Das macht übrigens alle Bindungen schwerer. Die Ehe ist komplizierter als vor 50 Jahren, weil Bindungen in unserer fluktuativen Zeit nicht mehr vorkommen. Es gibt keine Bindungen mehr, sondern nur noch Leasing-Verträge. Und leasen Sie mal eine Ehefrau. Das ist ein Problem!

Warum lohnt sich glauben noch?

Imkamp: Wir glauben, dass wir in den Himmel kommen, also das ewige Seelenheil erlangen. Und wenn man das Bewusstsein hat, ich habe das Ticket für den Himmel, ist das gut. Ob das dann gültig wird, hängt von mir ab. Das ist doch eine tolle Sache.

Man könnte auch daran zweifeln, ob es das Ticket wirklich gibt…

Imkamp: Nein, das Ticket bekommt man mit der Taufe. Man muss sich nur jeden Sonntag einen Stempel drauf holen, dann klappt das schon. Es gibt auch keine Alternative. Entweder wir glauben an den Himmel oder wir glauben an nichts. Dann ist mit dem Tod alles aus. Klappe zu, Sendung gelaufen. Asche an die Bäume und der Oberförster hält die Beerdigung. Das kann es doch nicht sein. Durch den Glauben erhalten das Leben und die gute Tat einen ganz anderen Stellenwert.

Herr Imkamp, wenn wir in 100 Jahren wieder zusammensitzen würden und uns über die Kirche unterhielten: Dürften dann Frauen Priester sein? Gäbe es den Zölibat noch?

Imkamp: Das sind zwei verschiedene Ebenen. Wenn es in 100 Jahren Frauen als Priesterinnen gäbe, gäbe es keine katholische Kirche mehr.

Warum denn das um Gottes willen?

Imkamp: Auch der Papst hat nicht das Recht, eine Veränderung im Sakrament der Priesterweihe durchzuführen. Was den Zölibat angeht, hoffe ich, dass wir den noch haben, und zwar aus theologischen wie aus praktischen Erwägungen heraus.

Die da wären?

Imkamp: Der Zölibat ist eine Folge der kirchlichen Disziplin, während das Priestertum der Frau eine dogmatische Frage ist. Am Dogma wird kein Papst kratzen. Und lassen Sie mich zum Frauenpriestertum sagen: Das gab es zur Zeit Jesu ja. Es war zum großen Teil mit der Tempelprostitution verbunden.

Am Ende noch eine private Frage: Gibt es im Schloss Rauchverbot oder dürfen Sie Ihre riesigen Pfeifen dort weiter schmauchen?

Imkamp: Bisher habe ich da immer geraucht. Aber wer weiß? Die Frage ist gut. Darum muss ich mich noch kümmern.