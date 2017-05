2017-05-06 12:00:00.0

Kreis Günzburg Ärzteinitiative erneuert Kritik an AKW Gundremmingen

Die Organisation sieht sich jetzt durch ein Gutachter-Dokument bestätigt. Doch andere sehen die Lage ganz anders - und kritisieren die Ärzteinitiative. Von Christian Kirstges

Die Ulmer Gruppe der Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) beziehungsweise die Dachorganisation selbst waren wiederholt mit ihren Warnungen zu den Folgen des Ausfalls der Hauptwärmesenke im Atomkraftwerk (AKW) Gundremmingen bei Behörden, Gutachtern und Betreibern abgeblitzt – auch wegen teils falscher Behauptungen (wir berichteten). Nun sehen sich die Gruppe sowie der Physiker Reiner Szepan und der Kernphysiker sowie Europa-Abgeordnete Klaus Buchner (ÖDP) in ihrer Auffassung aber durch ein Schriftstück bestätigt. Es handelt sich um die „Dokumentation zur Klärung der offenen Fragestellungen“ zur geplanten und wieder zurückgezogenen Leistungserhöhung im Kraftwerk.

Urheber ist die GRS, die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, Hauptgutachter diverser Bundesministerien und -behörden. Darin werde vor der bislang bestrittenen Gefahr von Brennelementeschäden durch den Ausfall des Systems gewarnt. Und die Ärzteinitiative bleibt bei ihrer Einschätzung: Der Ausfall der Hauptwärmesenke – dabei handelt es sich um den Turbinenkondensator mit seinem Kühlkreislauf – könne unter gewissen Bedingungen auch zum Super-GAU im Kraftwerk führen.

Pikant findet Henrik Paulitz von IPPNW eine Formulierung im Dokument. Im Schriftstück, das von der Ärzteinitiative zumindest in Auszügen mitgeliefert wird, ist die Rede von „Fragestellungen, zu denen weiterhin Auffassungsunterschiede zwischen dem Tüv Süd und der GRS bestehen“. Gutachter seien mit dem, was sie in öffentlich zugänglichen Dokumenten schreiben, üblicherweise vorsichtig. Daher sei es ungewöhnlich, dass hier so klar formuliert und das Wort „Auffassungsunterschiede“ verwendet werde.

Zusammenhang zwischen Dokument und Rückzieher?

So hält die GRS weitergehende Untersuchungen als die vom Tüv für nötig. Und es sei unter bestimmten Umständen unter ungünstigen Rahmenbedingungen bei einer Turbinenschnellabschaltung ohne Frischdampf-Umleitstation nicht auszuschließen, „dass erhöhte Hüllrohrtemperaturen auftreten könnten und die Weiterverwendbarkeit des Kerns in Frage gestellt wäre“. Dass das Dokument aus dem November 2013 stammt und der Antrag auf Leistungserhöhung von den Betreibern einen Monat später zurückgezogen wurde, bringt IPPNW in Zusammenhang – auch wenn die Entscheidung offiziell mit der Haltung der Staatsregierung begründet wurde. Die hatte eine Genehmigung in Zeiten der Energiewende für ein falsches Signal gehalten.

IPPNW liefert auch eine „Liste der bislang offiziell gemeldeten bzw. bestätigten Ausfälle der Hauptwärmesenke im Atomkraftwerk“. Insgesamt 18 Fälle finden sich dort. Allerdings weist Kraftwerkssprecher Tobias Schmidt auf ein wichtiges Detail hin: In der Tabelle sind die Vorfälle mit Ausfall des Systems aufgeführt. Das bedeute, dass die Abschaltung nicht das eigentliche Ereignis war, sondern normale Folge einer anderen Störung.

Organisation „ist mit Bedeutung von Fachbegriffen nicht vertraut“

Es habe zwar auch schon einen Ausfall der Hauptwärmesenke gegeben, aber ohne dass Brennelemente Schaden genommen hätten. Ohnehin zeige sich, dass IPPNW „mit der Bedeutung von Fachbegriffen des kerntechnischen Regelwerks nicht vertraut ist“. Auf Gesprächsangebote, um Missverständnisse zu beseitigen, sei die Initiative nie eingegangen. Sie schüre stattdessen Ängste.

Auch das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit erklärt, Aussagen der Organisation zu Gefahren im Zusammenhang mit der Hauptwärmesenke seien unzutreffend; es seien bestimmte Dinge zu unterscheiden. Die GRS äußert sich nicht, da ihr das in der Funktion als Gutachter nicht möglich sei. Der Tüv verweist auf das Bayerische Umweltministerium. Das erklärt, das Kraftwerk werde sicher betrieben und rund um die Uhr überwacht. „Es ist unredlich und nicht nachvollziehbar, wenn durch das Wiederholen alter Vorwürfe versucht wird, Ängste zu schüren.“