2017-02-09 15:51:00.0

Kreis Günzburg Auf Opfer eingestochen: Fast fünf Jahre Jugendstrafe für Einbrecher

Mitten in der Nacht hört ein Mann einen Einbrecher in seinem Haus. Als er ihn vertrieben will, wird er niedergestochen. Nun ist das Urteil gefallen.

Ein Mann aus dem Kreis Günzburg erwischte einen Einbrecher in seinem Haus und wurde niedergestochen. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer, dpa