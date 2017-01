2017-01-20 12:14:58.0

Kreis Günzburg Aus Auto geschleudert: 38-Jähriger stirbt nach Unfall

Schwer verletzt wurde ein Mann am Mittwoch in Leipheim. Er war mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb am Donnerstag im Krankenhaus.

Schwer verletzt wurde der Fahrer dieses Autos bei einem Unfall am Mittwoch in Leipheim. Er war von der Straße abgekommen und aus seinem Wagen geschleudert worden. Foto: Mario Obeser