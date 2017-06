2017-06-08 15:05:00.0

Kreis Günzburg Auto prallt bei Unfall auf A8 gegen Polizeifahrzeug

Wieder hat es auf der Autobahn eine Kollision gegeben. Dieses Mal rammte ein Wagen bei Jettingen-Scheppach ein Fahrzeug der Polizei. Zwei Beamte wurden verletzt.

Ein 46-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der A8 auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen und wollte mehrere Fahrzeuge überholen. Vermutlich aufgrund der hohen Geschwindigkeit kam der Wagen auf der regennassen Fahrbahn ins Schlingern und der Fahrer verlor die Kontrolle, so die Polizei. Der Wagen schleuderte quer über die Fahrbahn und prallte auf einen in der Betriebsausfahrt stehenden Kleintransporter der Polizei.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Polizeifahrzeug auf die Beifahrerseite, das Auto kam daneben zum Stillstand. Im Kleintransporter befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Polizeibeamte. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt, der Fahrer des Polizeifahrzeugs wurde leicht und sein Kollege mittelschwer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Zentralklinikum Augsburg gebracht. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 92000 Euro. zg