Kreis Günzburg Auto überschlägt sich nach Ausweichmanöver auf A8

Die Polizei war über einen Gegenstand auf der Autobahn informiert worden und bereits dorthin unterwegs. Doch in der Zwischenzeit fuhr ein Auto darüber - mit verhängnisvollen Folgen.

Die Polizei ist am Samstagnachmittag über ein auf der Autobahn zwischen Burgau und Günzburg liegendes Fahrzeugteil informiert worden. Daraufhin gab es eine Verkehrsmeldung und eine Streife der Autobahnpolizei Günzburg sollte es suchen und entfernen. Der Fahrer eines Wagens erkannte gegen 14.15 Uhr den auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand und versuchte noch, auszuweichen. Daraufhin verlor er aber laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Betonwand zwischen den Richtungsfahrbahnen, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich an der Böschung mit seinem Auto.

Der Fahrer zog sich nach ersten Angaben mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Die Freiwillige Feuerwehr Burgau sperrte den rechten Fahrstreifen und sammelte die verteilten Fahrzeugteile auf. Ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug aus Zusmarshausen waren am Ort. Die Autobahnpolizei Günzburg beseitigte beim Eintreffen an der Unfallstelle das gemeldete Fahrzeugteil und nahm den Unfall auf.

„Manchmal sollte man als Fahrzeugführer besser über einen Gegenstand fahren, als auszuweichen“, meinte ein Polizeibeamter an der Unfallstelle. Gerade auf Autobahnen und Landstraßen führen ruckartige Lackradbewegungen unweigerlich zu teils schweren Verkehrsunfällen. In diesem Fall war es ein relativ flaches Plastikteil, das beim Überfahren vermutlich nur zu einem eher geringen Schaden geführt hätte. Das oft der Schreckmoment zu einem reflexartigen Ausweichen führt, stehe außer Frage. obes