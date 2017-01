2017-01-13 17:01:38.0

Günzburg Autofahrer eingeklemmt: A8 Richtung Stuttgart gesperrt

Stau gibt es auf der A8 zwischen Burgau und Günzburg in Richtung Stuttgart. Dort ist ein Auto in einen Lastwagen gefahren. Die Autobahn ist gesperrt.

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag auf der A8 zwischen Burgau und Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart. Laut Polizei ist ein Auto in einen Lastwagen gefahren. Der Fahrer soll in seinem Wagen eingeklemmt sein.

Da ein Rettungshubschrauber landen muss, ist die Autobahn nach Angaben der Polizei in Richtung Stuttgart gesperrt. Zwischen Burgau und Günzburg gibt es deshalb momentan einen Stau. Autofahrer müssen hier wohl etwa 40 Minuten mehr einplanen.

Mehr Informationen folgen an dieser Stelle. AZ