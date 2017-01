2017-01-02 12:55:00.0

Langenau/Leipheim Bergung eines Sattelzugs auf der A8 dauert Stunden

Zwischen Leipheim und dem Elchinger Kreuz ist das Fahrzeug offenbar abgedrängt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht auf Montag ist kurz nach Mitternacht bei einem Unfall auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Leipheim und dem Elchinger Kreuz ein Sattelzug schwer beschädigt worden. Der 24-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizei auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er von einem anderen Lastwagen überholt wurde. Beim Wiedereinscheren soll dieses Fahrzeug den Sattelzug nach rechts abgedrängt haben.

Der 24-Jährige geriet dabei mit seinem Lastwagen an den Rand des Seitenstreifens, fuhr auf die dort beginnende Schutzplanke auf und drückte diese auf etwa 100 Metern nieder. Der andere Lkw, von dem keine weitere Beschreibung vorliegt, fuhr einfach in Richtung Stuttgart weiter, berichtet die Polizei. Das Sattelgespann musste mit zwei Bergekräne von der Schutzplanke gehoben und abgeschleppt werden. Dazu war die Sperrung von zwei Fahrstreifen nötig. Der Verkehr konnte erst ab etwa 7.30 Uhr wieder ungehindert fließen. Den Gesamtschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit gut 100000 Euro an. Zur Unterstützung der Feuerwehr Langenau war auch die Feuerwehr Leipheim alarmiert worden. zg

Hinweise: Wer Angaben zum flüchtigen Lkw-Fahrer und dem Fahrzeug machen kann, soll sich unter Telefon 08221/919-311 an die Polizei wenden.