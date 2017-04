2017-04-29 06:00:00.0

Dürrlauingen Drei Maibäume auf einen Streich gestohlen

45 junge Burschen stehlen die Maibäume aus Jettingen, Scheppach und Dürrlauingen. Als Auslöse haben sie eine außergewöhnliche Forderung. Von Stephanie Lorenz

Vor ihnen war kein Maibaum sicher. Gleich drei Mal haben in der vergangenen Woche 45 junge Männer aus Landensberg, dem Raum Offingen und Aislingen zugeschlagen. Zuerst haben sie die Maibäume aus Scheppach und Jettingen gestohlen, dann mussten auch noch die Dürrlauinger dran glauben. Der scherzhafte Brauch des Maibaumklaus dient hier aber einem guten Zweck, denn statt einer Auslöse in Form von Bier und einem Essen fordern die „Diebe“ eine Spende an die Deutsche Krebshilfe, die vor allem Kindern zugute kommen soll.

Eigentlich hatten es die Burschen nur auf den Maibaum in Scheppach abgesehen. „Den haben wir gesucht und gefunden“, sagte Dominik Ruder. Und gleich gestohlen. Montagabend schlugen sie zu. Und da der Jettinger Maibaum nicht bewacht war, wie sie sagen, nahmen sie den kurzerhand auch noch mit. Die Auslöse war schnell geregelt. Der Jettinger Bürgermeister versprach 100 Liter Bier und genug Essen für die 45 Mann starke Truppe. „Dienstag haben wir die Bäume zurück gebracht“, erzählt Dominik Ruder. Unbeschädigt, wie es sich gehört.

ANZEIGE

Doch sie hatten noch nicht genug. Als nächstes wollten sie in Dürrlauingen zuschlagen. Doch der erste Versuch Mittwochnacht scheiterte. Kurzum wurde nach weiteren Unterstützern gesucht und am nächsten Tag ein zweiter Versuch gestartet – mit 50 Mann. Und diesmal waren sie erfolgreich.

Spendenkassen beim Maibaumfest

Da aber bereits genug Auslöse in Aussicht war, hatte Organisator Dominik Ruder eine neue Idee. Statt Bier und Essen wollte er lieber Gutes tun und schlug vor, dass die Beklauten das Geld an die Deutsche Krebshilfe spenden sollten. Die Dürrlauinger ließen sich natürlich nicht lumpen und unterstützten die Aktion. „Wir werden bei unserem Maibaumfest am Montag eine Spendenkasse aufstellen“, erklärte der Dürrlauinger Feuerwehr-Kommandant Herbert Martin Riehr. Und nachdem nichts beschädigt worden ist, nimmt er die Aktion gelassen.

Am Freitag brachten die „Diebe“ ihre Beute nach Dürrlauingen zurück. „Schau, wie routiniert sie mit unserem Wagen umgehen“, kommentierte Riehr die Aktion und lachte, als die vielen jungen Männer den Stamm gekonnt auf das zweirädrige Gefährt hievten. „Die Dürrlauinger fühlen sich geehrt, nachdem es den halben Landkreis gebraucht hat, um den Baum zu klauen“, sagte er. So viel Fleiß müsse natürlich belohnt werden: „Die zehn Kisten Bier sind es uns wert.“

Feiertage 2017 in Bayern im Überblick 1 von 18 vorherige Seite nächste Seite

Die glücklichen Bayern: Deutschlandweit hat der Freistaat am meisten Feiertage, Augsburg mit seinem eigenen Stadtfeiertag sogar noch einen mehr. Keine gesetzlichen Feiertage sind übrigens Aschermittwoch, Gründonnerstag. Heiligabend und Silvester.



1. Januar (Sonntag): Neujahr



6. Januar (Freitag): Heilige Drei Könige



14. April (Freitag): Karfreitag



16. April (Sonntag): Ostersonntag



17. April (Montag): Ostermontag



1. Mai (Montag): Tag der Arbeit



25. Mai (Donnerstag): Christi Himmelfahrt



4. Juni (Sonntag): Pfingstsonntag



5. Juni (Montag): Pfingstmontag



15. Juni (Donnerstag): Fronleichnam



8. August (Dienstag): Augsburger Friedensfest - An diesem Tag haben nur die Augsburger frei. Seit 1650 feiern die Augsburger Protestanten damit das Ende ihrer Unterdrückung während des Dreißigjährigen Kriegs.



15. August (Dienstag): Mariä Himmelfahrt



3. Oktober (Dienstag): Tag der deutschen Einheit



31. Oktober (Dienstag): Reformationstag - Dieser Feiertag findet nur 2017 deutschlandweit statt. Anlass ist das 500-jährige Jubiläum der Reformation der Kirche durch Martin Luther.



1. November (Mittwoch): Allerheiligen



25. Dezember (Montag): 1. Weihnachtsfeiertag



26. Dezember (Dienstag): 2. Weihnachtsfeiertag

Die Maibaum-Klauer wollen bei den Festen in Glöttweng und Landensberg ebenfalls Kassen aufstellen. „Dann kann jeder spenden, was er will“, erklärte Dominik Ruder. Und die 50 jungen Burschen legen selbst auch noch etwas drauf. Jeder von ihnen spendet ebenfalls fünf Euro an die Deutsche Krebshilfe in Bonn.

Mehr zum Thema

#http://www.augsburger-allgemeine.de/special/nachrichten-in-leichter-sprache/Wieso-ist-der-1-Mai-ein-Feiertag-in-Deutschland-id41313936.html#

Was sich ab 1. Mai 2017 in Deutschland ändert