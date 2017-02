2017-02-07 16:38:30.0

Kreis Günzburg Einbrecher stach auf Opfer ein: Plädoyers stehen noch aus

Mitten in der Nacht hört ein Mann einen Einbrecher in seinem Haus. Als er ihn vertrieben will, wird er niedergestochen. Nun gibt es einen Prozess in Memmingen.

Ein Mann aus dem Kreis Günzburg erwischte einen Einbrecher in seinem Haus und wurde niedergestochen. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer, dpa