Kreis Günzburg Kümmert sich die Justiz nicht mehr um Beleidigungen?

Viele Verfahren wegen Beleidigungen werden eingestellt. Warum manche Vorfälle nicht von öffentlichem Interesse sind und was sich die Polizeigewerkschaft wünscht. Von Christian Kirstges

Ein Mann – seinen Namen will er lieber nicht hier lesen – ist mit der Justiz unzufrieden. Vor ein paar Wochen ist er mit seinem Bus auf einem Feldweg zwischen Günzburg und Burgau unterwegs, der wegen der Sperrung der Staatsstraße außer für landwirtschaftliche Fahrzeuge auch für den öffentlichen Nahverkehr freigegeben ist. Autofahrer ignorieren das dort für sie bestehende Fahrverbot regelmäßig, sagt er.

Dieses Mal kommt ihm ein besonders renitenter Fahrer entgegen, der keinen Platz macht. Als der Buslenker mit seinem Handy ein Bild zum Beweis macht, streckt der andere ihm den Mittelfinger entgegen, was auf dem Foto gut zu erkennen ist, und beleidigt ihn auch verbal. Eine Passagierin könne das bezeugen. Der Busfahrer erstattet Anzeige. Die Staatsanwaltschaft aber stellt das Verfahren ein. In ihrem Schreiben steht, es gebe kein öffentliches Interesse. Das passt für den Mann ins Bild. Weil er auch Sanitäter ist, bekomme er häufig den Frust der Einsatzkräfte mit, weil die Justiz nicht konsequent gegen Leute vorgehe, die Retter oder Polizisten beleidigen, attackieren oder den Notruf missbrauchen – erst recht, wenn es Ausländer sind.

Bei der Polizei Günzburg, Krumbach und Burgau, dem Präsidium, dem Kreisverband des Roten Kreuzes, der Integrierten Leitstelle, bei den Johannitern und dem Kreisbrandrat ist derartiges jedoch nicht bekannt. Und Christoph Ebert, Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen, weist den Vorwurf zurück. Er habe noch von keinem ihm bekannten Polizisten gehört, dass er unzufrieden mit der Strafverfolgungsbehörde ist, und seine Recherchen dazu hätten auch nichts anderes ergeben. Die Kritik „geht gegen meine Berufsehre“. Dass auch Polizeigewerkschaften mitunter die Justiz kritisieren, habe damit zu tun, dass sie politisch etwas „ausschlachten“ wollten.

Staatsanwaltschaft soll sich auf Wesentlicheres konzentrieren

Zum Fall der Beleidigung, die der Busfahrer erlebte, erklärt er, früher sei jede solche Tat verfolgt worden. Gebe es kein größeres Ausmaß, werde das Verfahren aber eingestellt. Der Gesetzgeber wolle, dass sich die Staatsanwaltschaft auf wesentlichere Fälle konzentriert. Ein Geschädigter könne auch eine Privatklage erheben. Dass der Busfahrer in dem Moment ein Foto gemacht hat, als ihm der „Stinkefinger“ gezeigt wurde, gibt Ebert zu denken. So eine Geste entstehe meist spontan. Da hätten sich vielleicht „die Richtigen“ getroffen.

Auch Walter Henle, Direktor des Amtsgerichts Günzburg, hält den Vorwurf des Mannes in puncto Rettungskräfte für nicht gerechtfertigt. Bei der Strafzumessung habe sich ein Gericht an das Gesetz zu halten, aber es werde durchgegriffen. Die Justiz akzeptiere nicht, wenn Rettungskräfte oder Polizisten in Ausübung ihrer Pflicht beleidigt oder angegriffen werden. „Wir sind konsequent“ – wie kürzlich bei einem „Reichsbürger“, der nach einem Angriff auf Polizisten in Haft musste. Zum Fall der Beleidigung gegen den Busfahrer sagt Henle, es liege im Ermessen des Staatsanwalts, ob er ein Verfahren einstellt.

Er würde es nicht tun, „kein Autofahrer muss sich den Stinkefinger zeigen lassen“. Man könne auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Staatsanwaltschaft einreichen, die führe aber selten zu etwas. Eine Privatklage – die ebenfalls wenig Aussicht auf Erfolg habe – könne man beim Gericht aufnehmen lassen, wo entschieden wird, wie es weitergeht. Falls es zum Prozess kommt, sei kein Staatsanwalt dabei, einen Anwalt muss man selbst zahlen. Und wenn die Strafverfolgungsbehörde ein Verfahren einstellt, bleibt der Beschuldigte in den Akten. Wird er erneut angezeigt, werde noch genauer hingeschaut. Wenn es um die Beleidigung oder Attacke gegen jemanden geht, der hoheitliche Aufgaben hat, gebe es meist keine Privatklage oder Einstellung. Der Staat müsse besonders schützen, wer für ihn und die Bürger tätig ist.

Polizisten sind über manches Urteil „irritiert und verärgert“

Vertretern der Deutschen Polizeigewerkschaft und des Bundes Deutscher Kriminalbeamter ist ebenfalls nicht bekannt, dass der Vorwurf gerechtfertigt ist, die Justiz kümmere sich nicht, wenn Polizisten beleidigt oder angegriffen werden. Peter Pytlik von der Gewerkschaft der Polizei sagt, dass „Frust“ der falsche Ausdruck sei. Aber Polizisten wünschten sich, dass die Justiz ihre Möglichkeiten nutze und Verfahren nicht gegen eine Geldbuße einstellt. Deutliche Strafen seien ein klares Signal.

Beamte seien über manches Urteil daher „irritiert und verärgert“. Er habe aber noch nicht erlebt, dass die Nationalität eine Rolle spiele und will keinem Vorwürfe machen. Es sei oft schwierig, eine Situation zu beurteilen. „Daher würde ich mir wünschen, dass es ein Praktikum für die Justiz bei der Polizei gibt, um die Realität zu erleben.“ Bei einer Anschuldigung gegen Polizisten werde sofort ein Verfahren eingeleitet. „Aber wir leben damit.“ Kontrolle gehöre dazu.