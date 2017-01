2017-01-13 13:36:14.0

Günzburg Mann begrapscht 24-Jährige auf öffentlicher Toilette

Auf einer öffentlichen Damentoilette am Günzburger Bahnhof hat ein Unbekannter eine 24-Jährige begrapscht. Dann flüchtete er.

Auf einer öffentlichen Toilette am Günzburger Bahnhof ist am Donnerstagnachmittag eine 24-Jährige von einem Unbekannten begrapscht worden. Der Frau ist der Unbekannte bereits im Zug aufgefallen, heißt es im Polizeibericht, als dieser in Burgau eingestiegen war.

Am Günzburger Bahnhof folgte er ihr auf die Damentoilette und begrapschte sie am Oberkörper. Die Frau schrie, schob den Mann aus der Toilette. Der Unbekannte machte sich aus dem Staub.

Tatverdächtiger hatte schwarze Haare

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizeibeschreibung um einen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Er hat schwarze Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Rucksack.

Um Zeugenhinweise bittet die PI Günzburg unter der 08221/919-0. AZ