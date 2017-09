2017-09-24 11:41:00.0

Kreis Günzburg Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Bei Ettlishofen ist ein Motorradfahrer gegen einen Baum geprallt. Der Notarzt konnte ihn reanimieren - im Krankenhaus starb der Mann aber.

Bei einem Unfall ist am Samstag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Um 16.10 Uhr war nach Angaben der Polizei der 44-Jährige auf der Kreisstraße GZ29 von Kissendorf kommend in Richtung Ettlishofen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve, etwa 70 Meter vor dem Ortseingang von Ettlishofen, stürzte er nach einem Bremsmanöver.

Die Maschine und der Motorradfahrer schlitterten nach links über die Fahrbahn. Der Mann prallte nach etwa 40 Metern links neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Der Verkehrsunfall wurde von Zeugen beobachtet, die zu dem Verunglückten eilten und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe leisteten.

Mann stirbt nach Unfall in Krankenhaus

Der schwer verletzte Motorradfahrer konnte vom Notarzt an der Unfallstelle reanimiert werden, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Aufgrund der schweren Verletzungen starb der Mann aber in der Klinik.

An der Unfallstelle waren neben der Polizei ein Rettungswagen, ein Notarztwagen und der Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verständigung der Angehörigen erfolgte mit Hilfe des Kriseninterventionsteams. Die Kreisstraße musste am Ortseingang Ettlishofen für die Unfallaufnahme bis 18.30 Uhr gesperrt werden. zg