2017-01-13 19:21:00.0

Günzburg Nach Unfall: Vollsperrung auf A8 aufgehoben

Zu einem schweren Unfall kam es am Nachmittag auf der A8 in Richtung Stuttgart. Laut Polizei ist die Unfallstelle geräumt. Trotzdem gibt es noch Stau zwischen Burgau und Günzburg.

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag auf der A8 zwischen Burgau und Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart. Laut Polizei ist ein Auto in einen Lastwagen gefahren. Der Fahrer war in seinem Wagen eingeklemmt und wurde wohl schwer verletzt.

Da ein Rettungshubschrauber landen musste, war die Autobahn nach Angaben der Polizei in Richtung Stuttgart gesperrt. Zwischen Burgau und Günzburg gab es einen mehrere Kilometer langen Stau.

ANZEIGE

Inzwischen wurde die Vollsperrung laut Polizei aber wieder aufgehoben. Die Unfallstelle sei komplett geräumt.

Weiter Stau auf der A8

Verkehrsbehinderungen gibt es zwischen Burgau und Günzburg aber noch immer. Laut Polizei sind während des Staus mehrere Autos heiß gelaufen und können nicht weiterfahren. Sie wurden Polizeiangaben zufolge auf den Standstreifen geschoben.

Die Polizei ermittelt derzeit die Ursache des Unfalls. AZ