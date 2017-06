2017-06-04 21:01:35.0

Kreis Günzburg Polizei findet Vermissten tot auf

Am Samstagabend verschwand ein demenzkranker 76-Jähriger Mann mit seinem Fahrrad. Am Pfingstsonntag fand die Polizei den Mann tot in der Nähe eines Flusses.

Die Polizei startete die Suche nach dem Vermissten mit drei Hundeführern. Später wurde die Aktion ausgeweitet und ein größeres Aufgebot an Kräften alarmiert. Foto: Mario Obeser