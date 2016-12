2016-12-27 10:00:00.0

Süd-West-Schwaben Polizei informiert jetzt über Facebook und Twitter

Künftig gibt die Polizei mit dem Zuständigkeitsbereich zwischen Alpen und Donau Informationen über Facebook und Twitter heraus. Was ist geplant?

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West informiert die Bevölkerung künftig auch mittels sozialer Netzwerke. Wie die Beamten mitteilten, ist der Start auf Facebook und Twitter für Dienstag, 10 Uhr, geplant.

Über Facebook will sich die Polizei nach eigenen Angaben "hauptsächlich als Dienstleister präsentieren". So sollen Einblicke aus dem Polizeialltag, Präventionshinweise und Fahndungsaufrufe veröffentlicht werden. Auch eine Rubrik "Buntes & Kurioses" ist geplant: Sie soll zum "Schmunzeln anregen". In Einzelfällen wollen die Beamten im Netz kursierenden Gerüchten entgegentreten.

Polizei informiert über Facebook und Twitter

Auf Twitter sollen aktuelle Informationen zu Unfällen oder großen Veranstaltungen geteilt werden.

Starten wird das Präsidium mit einem Imagevideo, das Bilder aus dem Zuständigkeitsbereich zwischen Allgäuer Alpen und Donau zeigt, und einen Vorgeschmack auf die neue Plattform bieten wird.

Verantwortlich für die Internetpräsenz ist ein dreiköpfiges Social-Media-Team der Polizei. Polizeipräsident Werner Strößner sagt über die neue Strategie: "Vor allem in Krisensituationen stellen sie deshalb eine ideale Ergänzung der Öffentlichkeitsarbeit dar."

Die Kanäle sollen unter www.facebook.com/polizeiSWS und www.twitter.com/polizeiSWS zu finden sein. AZ