2017-10-19 12:43:00.0

Kreis Günzburg Rentner stirbt nach Sturz in Kammel

Ein tragisches Unglück hat sich am späten Mittwochnachmittag in Behlingen in der Gemeinde Kammeltal (Kreis Günzburg) ereignet.

Ein Rentner ist bei Behlingen ums Leben gekommen. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)