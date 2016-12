2016-12-30 07:10:00.0

Landkreis Günzburg Schock für beide: Rentner fährt Elfjährigen in Burgau an

Einem Rentner aus Burgau wird vorgeworfen, gegen das Fahrrad eines Elfjährigen gefahren zu sein. Der Junge wurde verletzt. Warum das Verfahren gegen den 71-Jährigeneingestellt wird. Von Ida König

Die Erleichterung konnte man einem 71-Jährigen deutlich ansehen, als das Verfahren gegen ihn am Amtsgericht Günzburg eingestellt wurde. Sechs Monate hat der Mann Zeit, um die Geldauflage von 2000 Euro zu bezahlen – so lange will er aber nicht brauchen, betonte er. „Das soll endlich ein Ende haben.“

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Rentner zu Beginn der Verhandlung vorgeworfen, in der Kapuzinerstraße in Burgau gegen das Fahrrad ein Elfjährigen gefahren zu sein, der links abbiegen wollte, und sich danach vom Unfallort entfernt zu haben. Der Bub hatte sich bei dem Sturz mehrere Schürfwunden, ein verstauchtes Handgelenk und ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Diese Vorwürfe waren für die Staatsanwaltschaft so eindeutig gewesen, dass sie dem Mann einen Strafbefehl zustellte. Gegen den legte er aber Einspruch ein, weshalb es zur Verhandlung kam.

ANZEIGE

Rentner versteht offenbar Reaktion des Buben falsch

Mit brüchiger Stimme und sichtlich nervös schilderte der 71-Jährige dem Gericht seine Version des Unfallhergangs: Der Bub sei rechts neben ihm gefahren, er sei gerade dabei gewesen, ihn mit seinem Auto zu überholen. Dann habe der Elfjährige schnell ein Handzeichen gegeben und sei nach links abgebogen – und dabei gegen das Auto des Rentners geprallt. Der Bub habe sein Fahrrad genommen und sei schnell in Richtung Gehweg gefahren. Auf seine Nachfrage durch das geöffnete Autofenster, ob dem Buben etwas passiert sei, habe der Elfjährige mit nein geantwortet. Deswegen sei er nicht stehen geblieben. Schnell aus dem Auto aussteigen könne er aus gesundheitlichen Gründen nicht, deswegen habe er nur durch das Fenster mit dem Kind gesprochen.

Der Bub konnte sich bereits bei der Polizei nicht daran erinnern, ob er mit dem Mann gesprochen hatte. Vor Gericht erzählte er, was aus seiner Sicht am Unfallort passiert war – das Auto habe ihn angefahren, als er nach links zu einem Geschäft abbiegen wollte. Anschließend sei er schnell aufgestanden und auf den Gehweg gelaufen, weil er Angst gehabt habe, dass noch ein weiteres Auto kommt.

71-Jähriger muss 2000 Euro zahlen

Richter Daniel Theurer und Staatsanwältin Andrea Fixle willigten schließlich in den Vorschlag der Verteidigerin Beate Mendle ein, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 2000 Euro einzustellen. 1500 Euro gehen davon an den Kinderschutzbund, 500 als Wiedergutmachung an den Buben. Der Rentner sei davon ausgegangen, dass nichts passiert sei, hieß es in der Begründung. Des weiteren sei er bisher weder strafrechtlich noch im Straßenverkehr auffällig gewesen. Außerdem sei der Bub inzwischen wieder vollständig gesund.

Der 71-Jährige beteuerte, dass er dem Buben geholfen hätte, wenn er dessen Verletzung bemerkte hätte. „So viel Charakter hätte ich schon gehabt“, sagt er. Kalt gelassen hat ihn der Vorfall wohl keinesfalls – die Verteidigerin berichtete von Schlafstörungen und der immensen Belastung durch den drohenden Führerscheinverlust. Denn der alleinstehende Mann könne seinen Alltag ohne Auto nicht mehr alleine meistern.