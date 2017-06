2017-06-23 05:02:28.0

Kreis Günzburg Stall in Breitenthal brennt

In Breitenthal im Kreis Günzburg ist am Freitagmorgen ein Feuer in einem Stall ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren rückten aus.

Die Feierwehr kämpft in Breitenthal gegen die Flammen. Foto Weiss