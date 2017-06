2017-06-12 19:42:57.0

Kreis Günzburg Staus nach schwerem Unfall auf der A8

Schwerer Unfall auf der Autobahn 8: Mehrere Fahrzeuge sind offenbar bei Günzburg ineinander gekracht. Es bilden sich Staus.

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 ist die Straße in Richtung Stuttgart zweitweise gesperrt worden. Nun leitet die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Es kommt zu Staus.

An dem Unfall seien mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen. Mehr dazu lesen Sie in Kürze an dieser Stelle. AZ