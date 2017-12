2017-12-29 11:32:39.0

Günzburg Unfall auf der A8 bei Günzburg mit mehreren Fahrzeugen

Auf der A8 kam es bei Günzburg zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Autobahn wurde zeitweise in Fahrtrichtung München gesperrt.

Auf der Autobahn 8 in Richtung München sind am Freitagmittag drei Autos ineinander gekracht. Ein 33-Jähriger war mit seinem Wagen, in dem zwei Mitfahrer saßen, auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, als er von einem dunklen BMW X1 überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste er laut Polizei bremsen, kam auf die linke Spur und stieß mit dem Auto eines 19-Jährigen zusammen.

Dieser und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt, der 33-Jährige und seine zwei Insassen wurden leicht verletzt. Ein weiteres Auto eines 31-Jährigen konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit den beiden anderen Wagen. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Leipheim rückte mit knapp 20 Kräften an, um die Unfallstelle abzusichern und ausgelaufene Betriebsmittel zu binden. Die Autobahnpolizei nahm den Unfall auf. Zunächst war auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden, wurde aber doch nicht benötigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 60 000 Euro. Die A 8 musste in Richtung München zeitweise komplett gesperrt werden. Es staute sich.

Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Die Autobahnpolizei Günzburg sucht daher nach einem dunkelfarbenen BMW X1. Bekannt ist nur, dass der Wagen im Schwalm-Eder-Kreis zugelassen ist, denn der erste Teil des Nummernschilds lautet „HR“. Hinweise werden unter Telefon 08221/919-311 angenommen.

Erst gestern krachte es auf der A8 zwischen Burgau und Zusmarshausen. Es gab sechs Verletzte und ein langer Stau bildete sich. Und auch insgesamt stellt sich die durch die vielen Unfälle auf der A8 die Frage: Wie haben sich die Unfallzahlen seit dem Autobahn-Ausbau entwickelt? Einen ausführlichen Artikel dazu lesen Sie hier. (AZ)