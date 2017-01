2017-01-30 08:29:03.0

Landkreis Günzburg Versuchter Mord: Einbrecher von Kötz vor Gericht

Einen Einbrecher hat ein 57-Jähriger in seiner Wohnung im Kreis Günzburg ertappt. Das kostete ihn beinahe sein Leben. Nun steht ein 21-Jähriger wegen Mordversuchs vor Gericht.

Für viele Menschen ist es eine Horrorvorstellung. Man wacht nachts auf, hört verdächtige Geräusche in der eigenen Wohnung - und überrascht einen Einbrecher auf frischer Tat. In Kötz (Landkreis Günzburg) wurde dieser Alptraum Mitte Dezember 2015 für einen damals 57 Jahre alten Mann zur Realität. Der ertappte Einbrecher stach auch noch auf den Hausbewohner ein, der 57-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen (mehr über den Fall lesen Sie hier).

Ein 21-Jähriger muss sich deswegen von Donnerstag an vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. Da der Mann bei der Tat gerade noch 20 Jahre alt und somit Heranwachsender war, ist die Jugendkammer zuständig.

Täter war bei Einbruch 20 Jahre alt

Sie wird im Fall einer Verurteilung darüber entscheiden, ob aufgrund der persönlichen Reife des Angeklagten Jugend- oder Erwachsenenrecht angewendet wird. In drei Verhandlungstagen will das Gericht 45 Zeugen und 4 Sachverständige anhören. «Die Akte hat über 5000 Seiten», sagt Gerichtssprecher Manfred Mürbe. Das Urteil ist für den 9. Februar vorgesehen.

Laut Anklage hatte der Mann in jener Dezembernacht kurz gegen Mitternacht ein unbeleuchtetes Haus gesehen und ein Fenster aufgebrochen, um einzusteigen. Er habe sich Geld beschaffen wollen. In dem Einfamilienhaus waren fünf Familienmitglieder. Sie wurden wegen der Geräusche wach, der 57-Jährige ging ins Erdgeschoss und traf auf den maskierten Täter.

«Er hat den Einbrecher zunächst angebrüllt, er soll rausgehen», beschreibt Mürbe das Geschehen. Danach habe der Hausbewohner den Raum wieder verlassen und sei kurze Zeit später zurückgekommen. Dabei sei es zu dem Messerangriff gekommen. «Einer der Stiche war lebensbedrohlich», erklärt Mürbe.

Täter lässt 57-Jährigen verletzt in dessen Haus liegen

Während der 57-Jährige schwer verletzt in seinem Haus liegt, flüchtet der Täter mit seiner Beute - einem Laptop und einem Handy mit geringem Wert. «Ich hatte großes Glück, dass die Rippen das Messer aufgehalten haben und die Leber nur leicht verletzt wurde», sagte das Opfer der «Augsburger Allgemeinen» einige Monate später. «Sonst wäre ich innerhalb weniger Minuten verblutet.»

Um den Einbrecher zu finden, richtete die Kripo eine Sonderkommission mit 15 Beamten ein. Die Ermittler bekommen etliche Hinweise, die sie zunächst aber nicht weiterbringen. Sie fahnden im In- und Ausland. Letztlich bringt ein Werkzeug, das der Täter auf der Fluch verloren haben soll, die Polizei weiter. Sie können den Käufer ausfindig machen, diese Spur führt zu dem Angeklagten.

So schützen Sie Ihr Haus vor Einbrechern 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

Wenn Sie Ihr Haus verlassen, immer abschließen, aus versicherungstechnischen Gründen am besten zweimal.

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind eine Einladung für Einbrecher.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen fast jedes Versteck. – Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Zylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrem Umfeld, auch in der Nachbarschaft. – Wenn Sie im Urlaub sind: nie Rollläden dauerhaft unten lassen und Briefkasten überquellen lassen.

Per Zeitschaltuhr Haus innen beleuchten und Anwesenheit simulieren. Für außen ratsam: Bewegungsmelder.

Für alle Fälle Telefoniermöglichkeit im Schlafzimmer schaffen (Notruf: 110).

Liste mit Wertsachen anfertigen, am besten inklusive Fotos. Erleichtert Abwicklung mit der Versicherung.

Technische Vorbeugung: Alarmanlage nur sinnvoll, wenn sie mit einer Bewachungsfirma verbunden ist. Viele Einbrecher lassen sich von der Sirene nicht abhalten, sagt Rainer Rindle von der Kripo Augsburg.

Prüfen lassen, ob Haus-, Terrassen-/Balkontüren und Fenster nachgerüstet werden sollten, am besten von einem Kripo-Berater. Zuständig sind: Kripo Augsburg (Stadt/Kreis Augsburg, Aichach-Friedberg), Kripo Dillingen (Stadt/Kreis Dillingen, Donau-Ries), Kripo Fürstenfeldbruck (Kreis Landsberg), Kripo Ingolstadt (Stadt Ingolstadt, Neuburg-Schrobenhausen), Kripo Kempten (Stadt/Kreis Kempten, Kaufbeuren, Ober-, Ostallgäu, Lindau), Kripo Memmingen (Stadt Memmingen, Unterallgäu), Kripo Neu-Ulm (Stadt/Kreis Neu-Ulm, Günzburg).

Opferhilfe: Die Organisation Weißer Ring unterstützt nicht nur Opfer von Gewaltkriminalität oder Mobbing, sondern auch Einbruchsopfer. Nach Angaben von Adolf Präntl bietet sie mehrere Hilfestellungen.

Der Weiße Ring bietet vertrauliche Gespräche im Akutfall, die Vermittlung von Experten wie Traumatherapeuten. Au helfen sie beim Umgang mit Behörden und Versicherungen und Begleiten Geschädigte zu Gerichtsterminen.

Doch zunächst ist der junge Mann aus einer Nachbargemeinde von Kötz noch wochenlang untergetaucht. Er soll sich sogar falsche Ausweise besorgt haben. Am 11. März 2016 haben die Ermittler dann Erfolg: «Unter Federführung der Kripo Neu-Ulm konnte der Tatverdächtige durch eine Sondereinheit des Landes Nordrhein-Westfalen am Abend in einer Wohnung in Düsseldorf festgenommen werden», melden sie.

Der Schüler soll sich vor der Tat im Internet über Einbruchsmöglichkeiten informiert haben. Bei den Vernehmungen sagte er zwar zu dem Einbruch aus, doch zu dem Mordversuch schweigt er. «Zum eigentlichen Tatgeschehen hat er sich nicht geäußert», sagt Justizsprecher Mürbe. Seine Freundin ist in dem Prozess mitangeklagt. Sie soll bei dem Einbruch geholfen haben. Beihilfe zu dem Mordversuch wird der 24-Jährigen allerdings nicht vorgeworfen.

Einbrecher sollte man nicht in die Enge treiben

Wie oft es vorkommt, dass Wohnungsinhaber auf einen Einbrecher treffen und dann angegriffen werden, ist unklar. In den Kriminalstatistiken werden diese Fälle nicht speziell erfasst. Die Sicherheitsbehörden gehen aber davon aus, dass solch ein Geschehen selten ist. «Das sind absolute Ausnahmefälle», sagt Michael Siefener vom bayerischen Innenministerium in München. «Der typische Einbrecher ist nicht auf Konfrontation aus.»

Die Polizei warnt auf jeden Fall davor, im Falle eines Zusammentreffens den Eindringling in die Enge zu treiben. Selbst ein Schraubenzieher, der zum Einbruch benutzt wurde, könne dann zur gefährlichen Waffe werden. Die Bewohner sollten sich viel mehr defensiv verhalten. Die Experten raten, umgehend den Notruf zu wählen, den Tätern aber durchaus die Gelegenheit zur Flucht zu geben, um Gewalttaten zu vermeiden. Ulf Vogler, dpa/lby

