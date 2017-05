2017-05-05 18:22:00.0

Fernbusse Vom Legoland nach ganz Europa: Flixbus steuert jetzt Günzburg an

Das Unternehmen Flixbus hat das Legoland in sein Haltestellennetz integriert. Der Branchenführer setzt auf weiteres Wachstum, die Konkurrenz kann da nicht mithalten. Von Rebekka Jakob

Statt gelber Busse halten jetzt grüne am Legoland: Das Unternehmen Flixbus hat Günzburg in sein Fernbus-Streckennetz mit aufgenommen. Es ist damit der dritte Anbieter, der vom Freizeitpark aus Fahrten anbietet.

Regionale Unternehmen sind chancenlos

Nur kurz hatte sich das heimische Unternehmen BBS Brandner mit einem Angebot auf der Fernbuslinie Stuttgart-Günzburg-München versucht, nach einem guten halben Jahr wurde der Versuch wieder gestoppt. Die Konkurrenz sei einfach zu riesig, sagte Josef Brandner damals gegenüber unserer Zeitung. 15 500 Fahrgäste hatte das Unternehmen bis dahin transportiert. Ab August 2014 hatte der ADAC-Postbus – später nur noch als Postbus firmierend – die Haltestelle in der Legoland-Allee angefahren. Zuletzt war das allerdings ebenfalls nicht mehr möglich gewesen.

Im November 2016 hat nun der deutsche Marktführer Flixbus das Geschäft des Konkurrenten Postbus übernommen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung ankündigte, will Flixbus im Frühjahr und Sommer 2017 mehr als 50 neue Halte ins Programm aufnehmen und hat seit Kurzem auch Günzburg in sein europaweites Streckennetz integriert.

Flixbus in Günzburg: Das sind die Verbindungen

Abfahrt in Günzburg Richtung München ist beispielsweise täglich um 17.15 und um 18 Uhr, 90 Minuten Fahrzeit sind dann bis zum zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) München vorgesehen. Wer Richtung Essen, Dortmund und Amsterdam fahren möchte, kann täglich um 10.30 und 13.20 Uhr an der Haltestelle im Legoland einsteigen.

Die Preise für eine Fahrt von Günzburg nach Stuttgart beginnen laut Unternehmensangaben beispielsweise bei fünf Euro, nach München bei sieben Euro, nach Dortmund bei 25 Euro und nach Amsterdam bei 32 Euro. Diese Direktziele fährt Flixbus von Günzburg aus an:

Zweimal täglich: München (Fahrzeit 90 Minuten), Stuttgart (Fahrzeit 60 Minuten), Karlsruhe (Fahrzeit 2:10 Stunden), Mannheim (Fahrzeit 3:15 Stunden), Flughafen Köln/Bonn (Fahrzeit 6:30 Stunden), Düsseldorf (Fahrzeit 7:45 Stunden). Essen (Fahrzeit 8:30 Stunden).

Einmal täglich: Darmstadt (Fahrzeit 4:05 Stunden), Leverkusen: (Fahrzeit sieben Stunden), Heidelberg (Fahrzeit 3:20 Stunden), Mainz (Fahrzeit 5:30 Stunden), Wiesbaden (Fahrzeit 5:55 Stunden), Bochum (Fahrzeit 10.45 Stunden), Dortmund (Fahrzeit 11.20 Stunden)

Freitags und samstags: Amsterdam, Fahrzeit 10:40 Stunden.

