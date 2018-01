2018-01-25 09:00:00.0

Illertissen Wie der Kreis gegen das Insektensterben vorgehen will

Die Naturschutzbehörde bittet die Städte und Gemeinden um Mithilfe. Das Ziel lautet: mehr bunte Wiesen. Von Felicitas Macketanz

Mehr Lebensraum für Bienen und Schmetterlinge zu schaffen – das ist das Ziel eines derzeit laufenden Projekts des Landkreises Neu-Ulm. „Blühende Landschaft durch artenreiche Wildblumenwiesen“ nennt sich die Aktion, die in diesem Jahr ein Schwerpunktthema der Unteren Naturschutzbehörde bildet. Die Idee dazu hatte der Leiter des Fachbereichs Naturschutz und Landschaftsplanung am Landratsamt, Michael Angerer. Denn Monokulturen, Pestizide, Klimaveränderungen und versiegelte Flächen gefährden die Existenzgrundlage von Insekten, die jedoch wichtig für stabile Ökosysteme sind.

Angerer hat deshalb alle 17 Kommunen im Landkreis angeschrieben: „Bereits kleine Maßnahmen können dazu beitragen, unsere Vielfalt an Wildbienen, Schmetterlingen und Käfern nachhaltig zu sichern“, heißt es in dem Brief. Konkret, sagt Angerer, „sollen dabei neue Lebensräume für Insekten geschaffen und bestehende aufgewertet werden, indem Saatgut mit Wildblumen ausgebracht wird“. Dafür ins Auge gefasst hat der Fachmann unter anderem Grünstreifen, Weg- und Straßenränder oder auch Biotope – und sie bereits vorgeschlagen.

In den Gemeinden scheint man begeistert zu sein von der Aktion. Wie Angerer auf Nachfrage mitteilt, sind bereits neun Kommunen Teil des Projektes und wollen ihre Flächen für Wildblumen bereitstellen. „Es werden immer mehr“, sagt er. Mit an Bord bei den „blühenden Landschaften“ sind der Markt Altenstadt, der Markt Buch, Bellenberg, Holzheim, die Stadt Illertissen, der Markt Kellmünz, die Stadt Neu-Ulm, Roggenburg und Unterroth. In Altenstadt wurde das Thema bereits, wie berichtet, im Gemeinderat diskutiert.

Auch in Illertissen soll mehr für die Insekten getan werden – schließlich will sich die Kommune als Bienenstadt einen Namen machen. Laut Klimaschutzmanager Simon Ziegler ist die Aktion des Landkreises deswegen eine „hervorragende Ergänzung“ zu den bisherigen Umweltschutzideen der Stadt. Die Kommune sei dabei, sich unter anderem an der Bienenschutzinitiative „Deutschland summt“ zu beteiligen – und sie wolle Ziegler zufolge generell noch mehr Flächen mit Wildblumen bepflanzen, als vom Landkreis angeregt. „Das Thema Insektensterben ist zur Zeit überall präsent“, sagt Ziegler. Die Stadt setze sich dagegen ein. „Die Wildblumenmischungen sehen allerdings in den Augen manches Betrachters ungepflegt aus“, sagt er. Deswegen sei es wichtig, bei der Bevölkerung Verständnis dafür zu schaffen, warum diese bepflanzten Flächen nicht so oft gemäht werden. „Das ist ja gewollt so.“

Die Kosten für die Wildblumenwiesen müssen die Gemeinden laut Experte Angererselbst tragen. Der Landkreis schlage nur die geeigneten Flächen dafür vor. Allerdings, so der Fachmann, könne sich die Kommune das Areal dann als ökologische Ausgleichsfläche anerkennen lassen. „Das ist dann natürlich auch ein Gewinn für die Gemeinde.“

Dass das Insektensterben ein wichtiges Thema ist, zeigen Untersuchungen, die Naturschutz-Fachmann Angerer auflistet: Von den 560 Wildbienenarten, die in Deutschland vorkommen, gelten 41 Prozent als gefährdet.