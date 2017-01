2017-01-31 00:34:55.0

1000 Lichter

Vöhringer Aktion für mehr Menschlichkeit Von Ursula Katharina Balken

Dem Frieden und vor allem der Toleranz in der Welt gilt eine Veranstaltung, die am Freitag, 3. Februar, um 18.30 Uhr, auf dem Hettstedter Platz sowie im Wolfgang-Eychmüller-Haus stattfindet. Sie ist überschrieben mit den Worten: „1000 Lichter für Frieden und Toleranz.“ Die gemeinschaftliche Aktion der Volkshochschule im Landkreis und der Stadt Vöhringen soll die Würde des Menschen, Gerechtigkeit und Toleranz in den Vordergrund rücken. Schirmherr ist Bürgermeister Karl Janson, der auch den Anstoß für die Veranstaltung gegeben hat. Um 18.30 Uhr werden viele Lichter auf dem Platz aufleuchten. Um 19 Uhr geht es im Wolfgang-Eychmüller-Haus weiter. Moderiert von Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Illertisser und der Neu-Ulmer Zeitung, berichten drei Frauen von ihren Erfahrungen mit Toleranz und Intoleranz sowohl hierzulande als auch verschiedenen Krisengebieten dieser Welt.

Mit dabei sind: Beate Altmann, Rektorin der Grundschule Mitte Neu-Ulm, die sich mit der Vielfalt der Kulturen an ihrer Schule beschäftigt – und davon gibt es sehr viele. Sylvia Rohrhirsch vom ASB ist Teamleiterin für internationale Hilfsorganisationen in Krisen- und Katastrophengebieten und hat schon vieles gesehen. Sie ist zudem sehr engagiert in der Flüchtlingsarbeit. Die Dritte im Bunde: die Journalistin Andrea Kümpfbeck, Leiterin des Ressorts „Bayern und Welt“ unserer Zeitung. Sie hat viele Katastrophen- und Krisengebiete bereist und darüber berichtet. Die musikalische Umrahmung übernimmt das bekannt Klezmer-Ensemble „Mesinke“. Sie ist seit 25 Jahren fester Bestandteil der Szene in Deutschland. Gegen 20.30 Uhr wird die Veranstaltung enden, teilte die Stadt Vöhringen mit. (ub)