Rückschau 1400 Stunden ehrenamtlich im Einsatz

Stützpunktfeuerwehr Babenhausen blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück Von Fritz Settele

Zu 91 Einsätzen, die rund 1400 Einsatzstunden erforderten, rückten die Babenhauser Feuerwehrleute im vergangenen Jahr aus. Dabei werden die Aufgaben immer umfangreicher. So banden die technischen Hilfeleistungen, die 75 Prozent der Einsätze waren, wie bereits im Vorjahr über 1000 Stunden. Nicht aufgeführt in der Leistungsstatistik sind die zahllosen Zusammenkünfte, damit die 150-Jahr-Feier der Feuerwehr (IZ berichtete) samt neuer Chronik bewältigt werden konnte.

Kommandant Reinhard Liedel sprach bei der Versammlung von einem „sehr vielfältigen und arbeitsreichen Jahr“. Dabei werde die Arbeit der Stützpunktfeuerwehr „immer anspruchsvoller und zeitintensiver“. Dies könne man nur durch einen „überdurchschnittlichen Zusammenhalt, aber auch intensive Fortbildung und zahlreichen Übungseinheiten bewältigen“.

Stellvertretender Kommandant Harald Polzer sprach von einem „Einsatzspektrum, das sich drastisch ändert“. So ging die Zahl der Brände auf elf zurück, während gleichzeitig sich die Zahl der technischen Hilfeleistungen auf 78 erhöhte, was einem Einsatzanteil von rund 75 Prozent entspricht. Auffallend dabei ist die Anzahl der Verkehrsunfälle, zu denen die Feuerwehr gerufen wurde, verdoppelten sich diese doch nahezu.

Reduzierten sich die Einsätze bei Sturmschäden von 20 im Vorjahr auf nunmehr nur noch einen, so wurden diese durch Hochwasser und Überschwemmungen bedingten Hilferufe auf 19 (Vorjahr: 0) „ausgeglichen“. Doch auch Personenrettungen, Beseitigungen von Ölspuren oder Tierrettungen standen auf der Einsatzliste. Zwar war keine Fehlalarmierung zu verzeichnen, jedoch lösten Brandmeldeanlagen insgesamt zehn Einsätze aus, wobei sich dann meist vor Ort herausstellte, dass ein Eingreifen nicht erforderlich war.

Stolz zeigte sich Kommandant Liedel auch darauf, dass Jahr für Jahr Nachwuchsfeuerwehrler in die Aktivengruppe aufgenommen werden, sich aber derzeit immer noch fast 30 nahezu jede Woche treffen. Jugendwart Michael Schneider listete die dabei bewältigten Aufgaben auf, von feuerwehrtechnischer Grundausbildung bis hin zu Gemeinschaft fördernden Zeltlagern und Ausflügen. Besonders hob er die Spitzenplätze beim Schwäbischen Jugendleistungswettbewerb hervor, wobei der 5. Platz auf einem „großartigen Übungseifer“ basierte. Dabei waren Schnelligkeit, Teamgeist und eine fehlerfreie Ausführung der Feuerwehrtätigkeit erforderlich. Allerdings kündigte er an, sein Jugendwartamt nach rund siebenjähriger Tätigkeit („Eine Superzeit“) aus persönlichen Gründen niederzulegen – was allgemein bedauert wurde. Zu seinem Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter Philipp Winter ernannt.

Kommandant Reinhard Liedel lobte die hervorragende Jugendarbeit, sei die Feuerwehr doch auf „Nachwuchs angewiesen, besonders auf Frauen und Männer, die während der schwach besetzten Tageszeit für Einsätze zur Verfügung stehen“. Mitgliederwerbung sei eine der obersten Prioritäten. Anerkennung gab es aber auch für die derzeit 66 aktiven Floriansjünger, vor allem für deren ehrenamtliches Engagement und die gute Übungs- und Lehrgangsbeteiligung.

Doch auch gesellschaftlich standen einige Termine auf dem Programm, wobei die Feierlichkeiten aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Babenhauser Feuerwehr samt der Neugestaltung einer Feuerwehrchronik den Höhepunkt darstellten.