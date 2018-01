2018-01-17 07:00:00.0

Babenhausen 175 Jahre Babenhauser Liedertafel: Sänger starten ins Jubiläumsjahr

Die Babenhauser Liedertafel setzt mit einem Festgottesdienst den Auftakt zum Jubiläumsjahr. Wie sich die Chorgemeinschaft entwickelt hat. Von Claudia Bader

Das Jahr 2018 wird für die Liedertafel Babenhausen ein ganz besonderes: Denn der Chor, der als einer der traditionsreichsten in Schwaben gilt, feiert sein 175-jähriges Bestehen. Zur Eröffnung des Jubiläumsjahres findet am Samstag, 20. Januar, in der Babenhauser Pfarrkirche St. Andreas ein musikalischer Festgottesdienst statt. Dieser beginnt um 18 Uhr und wird vom großen Chor der Liedertafel – samt Kinder- und Jugendchor – sowie Organist Wilhelm Schneider klanglich umrahmt. Unter dem Leitgedanken „Singet dem Herrn ein neues Lied“ werden Chorleiter Daniel Böhm und seine Sängerschar festliche und schwungvoll-moderne Lieder zum Klingen bringen.

Gegründet wurde die Liedertafel im Jahr 1843 von Babenhauser Bür-gern, vorerst als Männerchor. In der langen Reihe der Chorleiter ragt in den ersten Jahrzehnten besonders Ludwig Jochum heraus – der Vater der drei berühmten Musiker Otto, Eugen und Georg Ludwig Jochum. Er formte die Sängerschar mit Singspielen, Konzerten und Serenaden zum wichtigsten Kulturträger im Fuggermarkt. Zudem gründete Ludwig Jochum Ende des 19. Jahrhunderts in Babenhausen eine Singschule, in der lange Zeit der sängerische Nachwuchs der Region unterrichtet wurde.

Die Übernahme der Dirigententätigkeit durch Fritz Fahrenschon im Jahr 1955 brachte die Umstellung des Männerchors zum gemischten Chor mit sich. Aufgrund seiner engen Beziehung zu Fahrenschon reiste der berühmte Komponist Otto Jochum mehrmals an, wenn die Liedertafel seine Werke aufführte, etwa beim Augsburger Weihnachtssingen. Da die Werke von Otto Jochum in umfangreichen Noten- und Manuskriptbeständen gesammelt sind, schreibt die Liedertafel die Pflege seiner Musik auch heute noch groß.

Im Jahr 1995 übergab Fritz Fahrenschon den Dirigentenstab an Sandra Kalischek, die ihn wiederum 2004 an den gebürtigen Augsburger Daniel Böhm weiterreichte. Der Sänger und Chorleiter gründete 2005 einen Kinderchor, um den musikalischen Nachwuchs weiterhin zu sichern. Ihr Repertoire hält die Liedertafel Babenhausen bewusst vielseitig – es reicht von Barock, Klassik und Romantik über die Welt der Oper bis hin zu Volksliedern, Musical- und Filmmelodien. Auch zeitgenössische Chormusik findet Eingang in die Programme des traditionsreichen und motivierten Chors.

Angesichts des Jubiläumsjahres sagt Chorleiter Böhm: „Wir wollen das gebührend feiern und die Leute das ganze Jahr über mit Programm auf hohem Niveau überraschen.“ So seien einige weitere Veranstaltungen geplant, die aber noch nicht final feststehen.