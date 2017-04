2017-04-20 12:31:22.0

Buch 20-Jähriger steckt beim Kochen ganze Küche in Brand

Weil er eine brennende Pfanne mit Wasser löschen wollte, verursachte ein Mann einen Küchenbrand. Die Einsatzkräfte suchten außerdem nach einem Mitbewohner, der aber im Urlaub war.

Ein 20-jähriger Mann hat am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr seine Küche in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, wollte er eine brennende Pfanne auf seinem Herd löschen - durch Wasser entfachte sich das Feuer aber erst richtig. Denn in den Pfanne befand sich Fett, die Reaktion mit Wasser führte zu einer explosionsartigen Verpuffung.

Die Flammen griffen nach Angaben der Polizei auf die gesamte Kücheneinrichtung über. Die Feuerwehren aus Illertissen und Buch konnten den Brand relativ schnell löschen - der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei allerdings bei 20.000 Euro. Der junge Mann wurde nicht ernsthaft verletzt.

ANZEIGE

Die Feuerwehr hatte zunächst die Information von der Leitstelle bekommen, dass es in der Wohnung einen Kampf gegeben habe. Die Einsatzkräfte suchten deshalb nach einer zweiten Person in der Wohnung, die dort gemeldet war. Es stellte sich aber heraus, dass der Mann allein zuhause war - die andere Person war verreist. AZ/wis