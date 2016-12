2016-12-31 00:31:34.0

Haushalt 2017 wird kräftig investiert

Rund 11 Millionen Euro will Illertissen im kommenden Jahr ausgeben Von Madeleine Schuster

Treffender hätte es Markus Weiß nicht formulieren können: „Es gibt viel zu tun, packen wir’s gemeinsam an!“, hatte der Kämmerer der Stadt Illertissen auf seine letzte Folie geschrieben, die er dem Stadtrat präsentierte. In der letzten Sitzung des Jahres stellte Weiß den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vor. Und in der Tat stehen 2017 in der Kommune viele Projekte an – von der Planung des neuen Feuerwehrhauses bis zur Umgestaltung der Aussegnungshalle auf dem Illertisser Friedhof.

11,2 Millionen Euro will die Stadt im kommenden Jahr investieren. Damit liege man laut Weiß zwar unter dem Spitzenwert von 2016, wo 16,6 Millionen Euro im Vermögenshaushalt für Investitionen bereitstanden – es handele sich aber noch immer um eines der größten Investitionspakete der Stadt.

Knapp 2,2 Millionen Euro sollen dabei für Hochbau-Projekte verwendet werden. Größter Posten ist die Neugestaltung der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Illertissen mit rund 1,5 Millionen Euro. Für den Neubau des Illertisser Feuerwehrhauses sind Planungskosten in Höhe von 120000 Euro veranschlagt. Im Straßenbau investiert die Stadt rund 3,3 Millionen Euro. Die größten Posten sind die Erschließung des Gewerbegebiets Nordtangente (rund 1,1 Millionen) und die Dorferneuerung in Jedesheim (500000 Euro). Für die Erschließung des Baugebiets Tiefenbach Süd-Ost sind 330000 Euro vorgesehen, für das Baugebiet Jedesheim Nord-Ost knapp 390000 Euro. Im Kanalbau rechnet der Kämmerer mit Kosten von knapp 1,7 Millionen Euro. Bei den sonstigen Investitionen steht der Grunderwerb (1,1 Millionen Euro) obenan. 700000 Euro sollen für eine neue Drehleiter für die Feuerwehr bereitgestellt werden.

Auch im kommenden Jahr muss die Stadt wieder an den Landkreis zahlen. Obwohl sich die Höhe der Kreisumlage nach Jahren mit Rekord-Gewerbesteuereinnahmen in etwa halbiert hat, wird der Beitrag laut Weiß im Vergleich zum Vorjahr um etwa 1,8 Prozent auf rund 8,5 Millionen Euro ansteigen. Noch nicht sicher sei dabei, wie die immensen Verluste der Kreiskliniken die Umlage im kommenden Jahr beeinflussen werden.

Um alle geplanten Ausgaben stemmen zu können, muss die Stadt auch 2017 an ihr Sparbuch – rund 4,3 Millionen Euro Rücklagen sollen entnommen werden. Etwa 2,6 Millionen Euro können vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt überführt werden. Die größten Einnahmequellen sind der Einkommenssteuer-Anteil mit rund 9,4 Millionen und die Gewerbesteuer mit knapp 8,3 Millionen Euro. Das Ziel, bis 2020 schuldenfrei zu sein, stehe laut Weiß nach wie vor. Der Kämmerer spricht für das kommende Jahr von einer insgesamt „soliden“ finanziellen Lage der Stadt. Für den Stadtrat jedenfalls gibt es auch 2017 viel zu tun – nicht zuletzt die Beratung und Verabschiedung des Haushalts.