Versammlung 29 Mal ausgerückt

Zu welchen Einsätzen die Klosterbeurer Feuerwehr 2016 gerufen wurde

Zu 29 Einsätzen musste die Feuerwehr Klosterbeuren im vergangenen Jahr ausrücken – von Brandeinsätzen bis hin zu Straßenreinigungen nach Unwettern. Insgesamt waren dabei 203 Feuerwehrler im Einsatz, die zusammen 445 Einsatzstunden absolvierten. 13 Mal war die Feuerwehr dabei im Ortsgebiet von Klosterbeuren unterwegs.

Während der Dienstversammlung listete Kommandant Robert Sigg die Einsätze detailliert auf. Neben Kleinbränden dominierten vor allem die technischen Hilfeleistungen, beispielsweise bei Verkehrsunfällen oder bei der Beseitigung von Schäden nach Unwettern. Hinzu kamen noch sieben Absperrdienste. Insgesamt erhöhte sich die durchschnittliche Einsatzzeit von 1,7 Stunden im Vorjahr auf 2,19 Stunden pro Einsatz.

Zudem wurde die Besonderheit der Klosterbeurer Wehr, nämlich die Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung – kurz: UG-ÖEL – zu verschiedenen Einsätzen in der „näheren und weiteren Umgebung“ gerufen, so Kommandant Robert Sigg. Das notwendige Rüstzeug erwarben sich die 39 aktiven Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen in den zwölf örtlichen Übungsabenden, aber auch bei Fortbildungen auf Landkreisebene. Hinzu kamen Gemeinschaftsübungen, Betriebsbegehungen oder der Besuch von Atemschutzträgern in speziellen Brandschutzcontainern. Die Marktgemeinde habe für die Bedürfnisse der Feuerwehr Klosterbeuren stets ein offenes Ohr, beispielsweise in Form neuer Schutzkleidung, Armaturen und Digitalfunkgeräten.

Bürgermeister Otto Göppel sagte, dass das Ehrenamt im Ortsteil Klosterbeuren noch immer hochgehalten werde. Der Ortsteil verfüge über eine bestens funktionierende Feuerwehr, die nicht zuletzt für eine intakte Dorfgemeinschaft sorge, etwa bei der Durchführung von Dorffesten.

Jubiläen feierten Manuel Barth (10 Jahre) und Max Nadler (25 Jahre). Zu den Gratulanten gehörte Kreisbrandinspektor Jakob Schlögel, der vor Jahrzehnten bei der Klosterbeurer Feuerwehr selbst das Feuerwehr-Einmaleins gelernt und der ersten örtlichen Jugendfeuerwehr angehört hatte. (fs)