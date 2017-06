2017-06-09 00:33:55.0

Jugendtheater 3300 Besucher wollten König Drosselbart sehen

Spectaculum führte das Märchen elf Mal auf. Schauspieler bereiten sich schon auf das nächste Stück vor

Thomas Boxhammer, Leiter der Vöhringer Jugendbühne Spectaculum, könnte die Arme genüsslich verschränken, denn sein jüngstes Theaterstück – das Märchen „König Drosselbart“ – lockte 3300 Besucher aus nah und fern an. Es gab elf Aufführungen, die auch von Schulen gebucht wurden. Aber nach dem Theater ist vor dem Theater. So laufen bereits die Vorbereitungen für das Stück „Ein gemütliches Wochenende“ von Jean Stuart, das am 10. September Premiere hat.

Nach einer solch erfolgreichen Produktion wie „König Drosselbart“ zieht Boxhammer ein Resümee. „Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Wir hatten mehr als 60 Proben, die sich über ein halbes Jahr verteilt haben. Dazu gehört von den Spielern nicht nur Engagement, sondern auch eine Menge Motivation, weil es ihnen wichtig ist, die kleinen Leute mit dem Märchen zu begeistern und zu faszinieren.“

Wie gut ein Stück ankommt, merkt man am Mitgehen der Zuschauer. Da wird mit geklatscht, es gibt viel Beifall, sodass Zugaben fällig werden. Boxhammer als Regisseur denkt sich auch immer einen besonderen Gag aus, der begeistert aufgenommen wird. Hühner gackerten, aber der Hahn war mit seinem Kikeriki der Hit. Kam er mit seiner Hennenschar auf die Bühne, wurde er mit einem fröhlichen Kikeriki von den kleinen Besuchern begrüßt. Für Boxhammer ein Zeichen, wie sehr die Zuschauer, ganz gleich ob groß oder klein, mit dabei sind.

„Das aufwendige und bunte Bühnenbild der Marktszene war optisch ein Höhepunkt. Dahinter steckt natürlich viel Arbeit“, sagt Boxhammer, der besonders stolz darauf ist, dass ehemalige Spieler ihn bei der Probenarbeit und Regie begleiten. Julia Aigner zum Beispiel, selbst Mama von zwei Kindern, ist die Choreografin, die genau weiß, was sie den Kindern zutrauen kann und was nicht.

„Das Konzept, Märchen und Stücke für Kinder auf die Bühne zu bringen, ist aufgegangen“, lautet die Bilanz von Boxhammer. Selbst eine zweistündige Aufführung hält die Kinder bei Laune, weil meist alle zehn Minuten ein Lied gesungen wird. Und im nächsten Jahr gibt’s wieder ein Märchen. Das steht schon fest. (ub)