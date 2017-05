2017-05-01 17:51:00.0

Altenstadt 40-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Rentner übersieht ein entgegenkommendes Auto und kracht in das Fahrzeug. Der 40-Jährige Insasse wird schwer verletzt.

Bereits am Freitag ereignete sich ein schwerer Unfall, als ein Rentner ein entgegen kommendes Fahrzeug übersehen hatte. Nach Angaben der Polizei wollten am Freitagnachmittag ein 77-jähriger Autofahrer und seine 72-jährige Beifahrerin mit einem Ford, von der Staatsstraße zwischen Illertissen und Altenstadt, nach links in Richtung Herrenstetten abbiegen. Von Altenstadt näherte sich jedoch ein 40-Jähriger mit seinem VW, der geradeaus in Richtung Illertissen fahren wollte. Der 77-Jährige hatte den Autofahrer wohl übersehen, es kam zum Zusammenstoß. Der Ford wurde durch den Aufprall um 180 Grad gedreht und blieb laut Polizei auf der Abbiegespur stehen. Der VW wurde – aus Sicht seines Fahrers – nach rechts in den dortigen Acker geschleudert. Der 40-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ulm gebracht werden. Der Unfallverursacher und seine Frau wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei je Fahrzeug auf etwa 6000 Euro. Ein Verkehrszeichen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden hiervon: etwa 200 Euro. Die Feuerwehr Jedesheim sperrte der Unfallstelle und leitete den Verkehr um. (az)