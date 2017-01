2017-01-04 16:19:53.0

Illertissen 51-Jähriger gesteht Überfall auf Tankstelle

Der Raubüberfall auf eine Tankstelle in Illertissen ist offenbar aufgeklärt. Ein 51-Jähriger meldete sich bei der Polizei und gestand die Tat.

Fünf Tage nach dem Überfall auf die Shell-Tankstelle in Illertissen konnte die Tat aufgeklärt werden. Ein Unbekannter hat am Freitagabend in dem Verkaufsraum in der Memminger Straße ein Messer gezückt, die Kassiererin bedroht und so einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Anschließend flüchtete er. Zunächst geriet ein 59-Jähriger ins Visier der Ermittler, da gewisse Ähnlichkeit mit den Aufnahmen der Überwachungskamera bestand. Der Tatverdacht erhärtete sich allerdings nicht, so dass er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Zunächst gab der 51-Jährige nur eine Beteiligung am Raubüberfall zu

Kurz darauf meldete sich ein 51-Jähriger aus Illertissen bei der Polizei und gab eine Beteiligung an dem Raubüberfall zu. Der Mann wurde daraufhin von Beamten der PI Illertissen vorläufig festgenommen. Er gestand die Tat und gab außerdem die Örtlichkeiten preis, an der er sich seiner Tatwaffe entledigt hatte. Bei einer Absuche durch Beamte der örtlichen Polizeiinspektion konnte das Tatmesser aufgefunden werden.

ANZEIGE

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde zwischenzeitlich ein Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde am heutigen Mittwoch der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt und im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt überstellt. AZ