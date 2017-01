2017-01-04 18:24:00.0

Illertissen 51-Jähriger nach Überfall auf Tankstelle in Untersuchungshaft

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Illertissen sitzt ein 51-Jähriger in Untersuchungshaft. Warum er ein Geständnis ablegte.

Es muss eine kuriose Szene gewesen sein, die sich am Montagabend in der Polizeidienststelle in Illertissen abgespielt hat: Während ein 59-jähriger Tatverdächtiger zu dem Raubüberfall auf die örtliche Shell-Tankstelle verhört wurde, klingelte das Telefon auf der Wache. Am Apparat war ein 51-jähriger Mann aus Illertissen, der sich selbst als Täter bezeichnete. Er gab an, sich stellen zu wollen und nannte den Polizeibeamten Beamten seinen Wohnort. Dort trafen ihn die Gesetzeshüter kurz darauf auch an. Der Anrufer gestand, den Überfall am vergangenen Freitag begangen zu haben.

Einen Beweis dafür lieferte er denn auch gleich: Er nannte den Polizisten die Stelle, an der er nach dem Raub das Messer entsorgt hatte. Mit diesem hatte er in der Tankstelle die Kassiererin bedroht und so einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Vor Ort wurde die mutmaßliche Tatwaffe gefunden, sagt Jürgen Krautwald, der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. Für die Ermittler sei das durchaus ein Beleg für die Glaubwürdigkeit des Geständnisses gewesen: „Das ist absolutes Täterwissen“, sagt Krautwald.

ANZEIGE

Bei der Vernehmung nannte der 51-Jährige dem Vernehmen nach gleich mehrere Gründe für seinen Anruf: Zum einen habe ihn nach der Tat wohl sein schlechtes Gewissen geplagt. Und zum anderen habe er das Gefühl gehabt, dass ihm die Ermittler bereits auf den Fersen seien. Damit lag er wohl nicht so falsch: Mithilfe einer Täterbeschreibung und den Aufnahmen, die eine Videokamera von dem Überfall gemacht hatte, suchten Polizisten in den zurückliegenden Tagen auf Verdacht mögliche „Hinwendungsorte“ auf, wie es Polizeisprecher Krautwald ausdrückt. Das habe der Mann mutmaßlich mitbekommen, der Fahndungsdruck auf ihn sei dadurch wohl hoch gewesen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Haftbefehl gegen den 51-Jährigen erlassen. Er wurde am Mittwoch der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht in Memmingen vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der am Montagabend zuerst festgenommene 59-Jährige hatte mit dem Überfall hingegen nichts zu tun. Er war lediglich an der Tankstelle vorbeigelaufen und von einem Mitarbeiter wohl aufgrund seines ähnlichen Aussehens als möglicher Täter ausgemacht worden – eine Fehlinformation, sagt Krautwald. „So etwas kommt vor.“ (caj)