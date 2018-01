2018-01-18 00:35:30.0

70 Kilo Marihuana gelagert

Männer haben mit Drogen gehandelt

Auf der Autobahn-Rastanlage Illertal, etwa 15 Kilometer vor Memmingen, ist Schluss: Am 10. Mai 2017 kehren zwei Männer gerade aus den Niederlanden zurück, da greift die Polizei zu – und findet mehr als 680 Gramm Kokain im Auto. Schon als der heute 31-jährige Unterallgäuer und der gleichaltrige Mann aus Kellmünz die Fahrt antraten, waren sie auf dem Radar der Ermittler. Seit gestern müssen sie sich vor dem Memminger Landgericht verantworten.

Kokain, Marihuana und Ecstasy: All das soll der Unterallgäuer im Angebot gehabt haben. Zwei Mal kaufte er 2017 nach Auffassung der Staatsanwaltschaft in den Niederlanden Drogen, brachte sie mithilfe des Mitangeklagten nach Deutschland und trieb im Raum Memmingen damit Handel. Doch die Vorwürfe gegen den Vorbestraften reichen weiter zurück: Bereits im Oktober 2016 lagerten er und ein Dritter 70 Kilogramm Marihuana in Holzgünz (Unterallgäu). Die Drogen habe der Angeklagte zuerst bei sich zu Hause und dann in der Garage eines Bekannten deponiert. Später holte der Mann der Anklageschrift zufolge einige Kisten ab und gab seinem Bekannten gegenüber zu, dass sich Marihuana darin befinde. Der forderte vom Angeklagten, die Drogen wegzubringen. Auf einen Rest von sechs Kilogramm stieß die Polizei bei einer Durchsuchung des Wohnhauses im August 2017.

ANZEIGE

Nicht nur 500 Gramm Marihuana, auch 400 Ecstasy-Tabletten und zehn Gramm Kokain hatten beide Angeklagten laut Staatsanwaltschaft nach ihrer ersten Fahrt in die Niederlande im April 2017 im Gepäck.

Einen Teil des Kokains fand die Polizei durch Zufall – denn nach abgeschlossenem Geschäft mit dem Unterallgäuer war ein Käufer in einen Verkehrsunfall verwickelt. Bei dem Unterallgäuer fanden die Polizisten dann weitere Drogenvorräte, als sie nach der Verhaftung am 10. Mai dessen Wohnung durchsuchten.

Einfuhr und Handel mit Betäubungsmitteln „in nicht geringer Menge“ lautet auch der Vorwurf gegen den Mitangeklagten aus Kellmünz, der beim Drogenkauf in den Niederlanden als Fahrer fungiert haben soll. Der Staatsanwaltschaft zufolge war er im Gegenzug am Gewinn beteiligt. Auch er hatte bei sich rund 34 Gramm Marihuana aufbewahrt. Am ersten Verhandlungstag gab es ein Rechtsgespräch, bei dem sich ein möglicher weiterer Verlauf abzeichnete: Den Strafrahmen für den Unterallgäuer setzte der Staatsanwalt zwischen sieben Jahren und sieben Jahren und sechs Monaten an, der Verteidiger bei sechs bis sieben Jahren. Wie das Verfahren endet, ist aber noch offen. (ver)