Verein 84 Mal geprobt und aufgetreten

Der Kalender der Kirchhaslacher Musiker war 2016 gut gefüllt. Auch um ihren Nachwuchs muss sich die Kapelle keine Sorgen machen Von Claudia Bader

Mit insgesamt 63 Aktiven, darunter 51 Jungmusiker unter 28 Jahren, braucht sich die Musikkapelle Kirchhaslach derzeit um ihren Nachwuchs keine Sorgen zu machen. Aber auch ältere Musikanten fühlen sich im Blasorchester wohl. Bei der Jahresversammlung zeichnete der stellvertretende Bezirksleiter im Bezirk 6 des Allgäu-Schwäbischen-Musikbunds (ASM), Markus Weiß, den ehemaligen und langjährigen Vorsitzenden Eduard Wohllaib für 50-jähriges Musizieren auf Klarinette und Saxofon aus.

Baritonist Johannes Goßner wurde vom Verein für 30-jährige sowie Posaunist Georg Maier vom ASM-Vertreter für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Während Johanna Münzhuber, Andrea Kircher, Michaela Horber, Florian Dorer, Dominik Konrad, Stefan Kircher und Maximilian Möst seit 15 Jahren im Blasorchester mitspielen, sind Julia Miller und Florian Scholz seit zehn Jahren aktiv.

Bei 53 Gesamtproben und 31 Auftritten habe sich die Musikkapelle Kirchhaslach im Jahr 2016 insgesamt 84 Mal in den Dienst der Klänge und Rhythmen gestellt sowie viele weitere Termine und Veranstaltungen wahrgenommen, blickte Vorsitzender Tobias Wohllaib zurück. Auch der Kalender 2017 ist wieder gut gefüllt. Laut der beiden Dirigenten Jürgen Schön und Thomas Wölfle lag die Probenbeteiligung 2016 bei 80,16 Prozent. Während Eduard Wohllaib seit vier Jahren lückenlos anwesend war, haben Karl Gutmann und Michael Scholz nur einmal gefehlt. Mit Michael Zinsler, Lena Raffler, Veronika Leinauer, Magdalena Wohllaib, Sophia Grauer, Marietheres Mensch und Jana Staudenrausch traten sieben Neuzugänge ins Blasorchester ein.

Bei den Neuwahlen wurden Anton Goßner als Zweiter Vorsitzender und Joachim Wohllaib als Schriftführer bestätigt sowie Clemens Mensch zum neuen Schatzmeister gewählt. Johanna Münzhuber bleibt Jugendvertreterin, die von Alexandra Harzenetter unterstützt wird.

In seinen Grußworten hob stellvertretender ASM-Bezirksvorsitzender Markus Weiß die Bereitschaft der Kirchhaslacher Musikanten hervor, im Jahr 2019 das ASMBezirksmusikfest im Bezirk 6 auszurichten.

2. bis 4. Juni: Sommerfest in Olgishofen; 23. oder 30. Juli: Hoffest in Herretshofen; 16. September: Oldtimertreffen in Kirchhaslach; 25. November: Jahreskonzert; 23. Dezember: Winterzauber