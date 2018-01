2018-01-09 07:00:00.0

Illertissen A-7-Unfall: Ging ein Test schief?

Kollision gibt Rätsel auf. Und Raum für Spekulationen.

Dieser Fahrtest mit einem geheimnisvollen „Versuchsfahrzeug“ ist gründlich daneben gegangen – zumindest deutet darauf einiges hin. Nach dem Unfall in der Nacht zum Freitag wurde spekuliert, wie es dazu kommen konnte. Und es gab Vermutungen, dass es sich um einen Test im Rahmen eines Projektes zum Autonomen Fahren gehandelt haben könnte. Dafür gibt es allerdings keine Bestätigung.

Wie berichtet, ereignete sich der Zwischenfall in der Nacht auf Freitag auf der A 7 zwischen Illertissen und Vöhringen gekommen. Gegen 23.40 Uhr war ein E-Klasse-Mercedes in Richtung Norden unterwegs. Der Fahrer, so die Polizei, hatte sein Tempo nicht an die Wetterverhältnisse angepasst, es herrschte starker Seitenwind und gleichzeitig ging heftiger Regen nieder. Kurz vor dem Parkplatz „Reudelberger Forst – Ost“ prallte das Auto in die Leitplanken und blieb quer zur Fahrbahn stehen, sodass die linke Spur vollständig und die rechte Fahrbahn zur Hälfte blockiert war. Kurz nachdem sich der Fahrer über die Seitenleitplanke in Sicherheit gebracht hatte, schaffte es ein Skodafahrer gerade noch an dem Hindernis vorbeizufahren. Er stoppte und stieg mit seinem Beifahrer aus, um zu helfen. Der Fahrer eines Kleintransporters erkannte die Situation zu spät: Er zog noch an dem Mercedes vorbei, prallte dann aber gegen den Skoda.

Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab, damit die Polizei das Ganze aufnehmen konnte. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mercedes um ein Versuchsfahrzeug handelte. Wie von der Polizei zu erfahren war, sei der Testwagen auf eine Firma zugelassen, die sich mit Prüfungen von fahrzeugtechnischen Anlagen beschäftigt. Details nannte Sven Hornfischer, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten, a gestern auf Anfrage nicht. Vermutungen, dass es sich um einen Test im Zusammenhang mit sogenanntem „autonomem Fahren“ gehandelt haben könnte und dass die Prüf-Elektronik des Fahrzeuges außer Kontrolle geraten sein könnte, liegen nahe, konnten aber nicht bestätigt werden. (wis)