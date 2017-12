2017-12-13 00:35:50.0

Abfuhrtage ändern sich ab Januar

Gemeinden um Babenhausen betroffen

Ab Januar ändern sich in einigen Gemeinden im Unterallgäu die Tage, an denen die Biomüll- und Altpapiertonnen geleert werden. In der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen sind Oberschönegg, Kettershausen, Egg an der Günz und Winterrieden betroffen. Das teilt die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises mit. Wegen der Feiertage am 1. und 6. Januar verschiebt sich zudem die Müllabfuhr in der ersten und zweiten Kalenderwoche.

In Oberschönegg und Winterrieden ist der Abfuhrtag ab Januar nicht mehr Freitag, sondern Donnerstag in geraden Wochen. Die letzte Abfuhr findet am 30. Dezember statt, die erste Abfuhr im neuen Jahr am 12. Januar.

ANZEIGE

In Egg an der Günz war der Abfuhrtag 2017 der Mittwoch, ab der dritten Kalenderwoche. 2018 ist es Freitag. Die letzte Abfuhr findet am 20. Dezember statt, die erste im neuen Jahr am 19. Januar. In Kettershausen war der Abfuhrtag 2017 Montag. Ab Januar ist es Mittwoch. Die letzte Abfuhr findet am 18. Dezember statt, die erste im neuen Jahr am 17. Januar. In Oberschönegg war der Abfuhrtag bisher Mittwoch. Künftig ist es Montag. Die letzte Abfuhr 2017 ist am 20. Dezember, die erste im neuen Jahr am 15. Januar.

Die Mülltonnen müssen bis spätestens sechs Uhr morgens zur Leerung bereitgestellt werden. Die Leerungszeit kann sich aufgrund der Tourenumstellung ändern. Am Abholrhythmus ändert sich nichts. Die Restmülltonne wird das ganze Jahr über alle zwei Wochen geleert, die Biomülltonne in den Wintermonaten ebenfalls. Von Juni bis einschließlich September wird der Biomüll jede Woche abgeholt. Die Altpapiertonne wiederum wird das ganze Jahr über alle vier Wochen geleert.

Bürger können unter www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender für jeden Ort im Unterallgäu einen Kalender herunterladen. Darin enthalten sind alle Termine für die Leerung von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiertonne sowie die Termine für die Gartenabfallsammlungen und das Schadstoffmobil. Berücksichtigt sind im Kalender zudem alle Müllabfuhr-Verschiebungen, die sich wegen Feiertagen ergeben. Auf dem aktuellen Stand sind die Nutzer der Unterallgäu-App, die an alle Abfuhrtermine erinnert. Bei Fragen gibt die Abfallwirtschaftsberatung Auskunft unter Telefon 08261/995-367 und -467. (az)