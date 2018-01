2018-01-27 00:31:40.0

Abschied von Pfarrer Wilhelm Schmid

Geistlicher aus Illertissen war Dekan in Donauwörth

Im Alter von 80 Jahren starb der aus Illertissen stammende Pfarrer im Ruhestand und Bischöflich-Geistliche Rat Wilhelm Schmid. Nach seinem Studium an der damaligen Philosophisch-Theologischen Hochschule in Dillingen (an der Donau) wurde er im Mai 1963 zum Priester geweiht und feierte am Pfingstsonntag 1963 in Illertissen seine Primiz. Danach war er Kaplan in Augsburg (St. Max) und Benefiziat in Buchloe. Von 1973 bis 1986 war er Pfarrer in Thierhaupten (Landkreis Augsburg) und anschließend bis zum Jahr 2005 Pfarrer und Dekan in der Donauwörther Stadtpfarrei „Zu Unserer Lieben Frau“.

Seinen Ruhestand verbrachte er seit zwölf Jahren in Monheim im Landkreis Donau-Ries. Dort unterstützte er als Ruhestandsgeistlicher die Seelsorge, vor allem in der Pfarrei Flotzheim.

ANZEIGE

Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag, 1. Februar, um 13.30 Uhr in der Illertisser Stadtpfarrkirche St. Martin statt. Anschließend ist die Beerdigung auf dem Waldfriedhof. (wis)