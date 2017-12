2017-12-14 06:56:00.0

Jedesheim Adventlicher Markt in Jedesheim

Was am Wochenende im Illertisser Ortsteil geboten ist. Von Armin Schmid

Der Jedesheimer Weihnachtsmarkt öffnet am dritten Adventswochenende seine Tore. Diesmal ist es also am Samstag, 16. Dezember, und Sonntag, 17. Dezember, wieder soweit: Die geschmückten Stände und Hütten gruppieren sich rund um die Bayernstraße beim ehemaligen Gasthaus „Bisle“. Auch in diesem Jahr wird der Erlös wieder komplett für soziale und karitative Projekte gespendet.

Zwischen 16 und 21 Uhr können Interessierte an beiden Markttagen an vielen, adventlich geschmückten Verkaufsständen stöbern.

Für Essen und Trinken sorgen wieder die Jedesheimer Vereine. Mit dabei sind die Feuerwehr mit Feuerwurst und Glühmost, die Fußballer und der Gesangverein mit Schupfnudeln, Glühwein und Punsch.

Die Katholische Landjugend hält in der weihnachtlichen „Cocktail-Bar“ manche fruchtige Überraschung bereit. Das ehemalige „Bisle“-Team wärmt Leib und Seele mit diversen Speisen, Glühwein und Punsch auf und auch das Dorfladen-Team bietet beispielsweise heißen Met und warme Likör-Spezialitäten an. Das Engelssocken-Team bereichert das Marktangebot ebenso wie Bibbi mit der Feuerzangenbowle.

Für „Last-Minute-Geschenke“ sorgen der Frauenbund, die Donau-Iller-Werkstätten und diverse Jedesheimer Künstler.

Am Samstag, 16. Dezember, tragen die Flötenkinder (ab 16 Uhr), der Spatzenchor (17 Uhr), Dancing Stars (ab 17.30 Uhr), die Jodlerfrauen (18.30 Uhr) und ab 20 Uhr die Notenfüchse Herrenstetten zum guten Gelingen und passender Stimmung bei.

Der Nikolaus wird am Sonntag, 17. Dezember, um 17.30 Uhr alle anwesenden Kinder beschenken. Auftritte des Chors Timeless (16.30 Uhr), des Gesangvereins (18 Uhr) und der Musikanten um 19 Uhr runden das Rahmenprogramm auf dem Jedesheimer Weihnachtsmarkt ab.