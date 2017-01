2017-01-29 16:02:00.0

Illertissen Ärger über Rutschpartien auf den Illertisser Straßen

Von Eis bedeckte Gehwege schüren Unmut. Mancher Bürger sieht die Stadt in der Verantwortung. Doch die gibt den Ball an die Anwohner zurück. Grund dafür ist eine Satzung. Von Jens Carsten

Auch wenn die Sonne den Schnee hier und da zurückdrängt – der Winter hat sich aus Illertissen und Umgebung wohl noch nicht verabschiedet: Davon konnte sich überzeugen, wer am Freitagmorgen in der Vöhlinstadt bei eisige Temperaturen im zweistelligen Minusbereich unterwegs war. Vielerorts bedecken Eisflächen die Fahrbahnen und Gehwege. Und das schürt bei manchem Fußgänger und Radfahrer Unmut. Von gefährlichen Rutschpartien war die Rede, so sei es etwa zuletzt stellenweise unmöglich gewesen, die glatte Südliche Halde mit dem Velo zu passieren. Nicht einmal Spikereifen hätten ein sicheres Befahren zugelassen, beschwerte sich ein Bürger. Und richtete seinen Ärger gegen die Stadtverwaltung, die ja wohl für freie Straßen zu sorgen habe. Muss sie nicht, kontert Michael Kienast, der Leiter des örtlichen Bauhofs. Zumindest nicht überall: Denn die Stadt hat die Streupflicht zumindest in den Wohngebieten per Satzung auf die Bürger übertragen.

Zu glatt, zu gefährlich: Derartige Beschwerden von Bürgern hört der Bauhofleiter Jedes Jahr im Winter. Und er kann diesen auch Verständnis entgegen bringen: „Die Leute haben teilweise Recht.“ Gerade für Paketzusteller, Briefträger und Radfahrer sei die Jahreszeit kein Vergnügen: „Das ist ein harter Job.“ Doch die Stadt habe ihren Zuständigkeitsbereich was den Winterdienst angeht, eben deutlich festgelegt. Gestreut werden demnach viel befahrene und gefährliche Strecken. Dazu gehören zum Beispiel Ortsverbindungs- und Durchgangsstraßen, Bushaltestellen und die Zufahrten zur Illertalklinik und Fußgängerüberwege. Gehwege allerdings nur, wenn sie in städtischem Besitz sind. Vorwiegend setzten die Bauhofmitarbeiter auf Splitt und Sand, Streusalz werde hingegen mit Augenmaß eingesetzt, sagt Bauhofsleiter Kienast. „So viel wie nötig und so wenig wie möglich.“

Im Hintergrund stehen wie bei vielen anderen Kommunen auch Bemühungen um den Umweltschutz. Experten warnen: Das Salz könne mit dem Schmelzwasser in den Boden sickern und dort Kleinstlebewesen töten. Auch in Seen und Gewässern könne es das Gleichgewicht von Pflanzen und Tieren stören. Zudem würden auch Baumaterialen angegriffen.

In Illertissen sollen die Anlieger zu Splitt (aus den städtischen behältern) oder Sand (aus den öffentlichen Spielplätzen) greifen, Salz ist tabu. Ausnahmen für den Einsatz des Abtaumittels gibt es jedoch, sagt Kienast: Etwa bei Treppen oder Steigungen wie zum Beispiel an der Bayernstraße in Jedesheim. Jeder Anlieger ist für den Gehweg vor seinem Anwesen verantwortlich, betont der Bauhofsleiter und verweist auf die Reinigungs- und Sicherheitsverordnung aus dem Jahr 2012. Gibt es keinen Gehsteig, muss bei Schnee und Eis eine Breite von einem Meter gestreut sein, ist dort zu lesen. Wer der Pflicht nicht nachkomme, mache sich haftbar – etwa falls ein Fußgänger auf einem nicht gestreuten Weg stürzt und sich verletzt. Deshalb schreibe man von Seiten des Bauhofs säumige Bürger an, um sie auf die Streupflicht aufmerksam zu machen. Zwischen 60 und 70 Briefen würden jeden Winter im schnitt verschickt, auch in diesen tagen sei es reichlich Post gewesen, sagt Kienast, der vom Erfolg überzeugt ist. „Danach klappt es meistens ganz gut.“

Einige Nebenstraßen von städtischer Hand zu streuen, so wie mancher Beschwerdeführer es fordert, lehnt der Bauhofleiter strikt ab. Dann müsste diese Ausnahme nämlich wohl zur kostspieligen Regel werden: „Gleiches Recht für alle.“

Anders als beim Streuen sieht es beim Räumen aus: Vom Schnee befreit werden laut Satzung alle öffentlichen Straßen. Allerdings nicht bis zur „Schwarzdecke“, also bis zur Asphaltschicht, denn die Schaufel des Pflugs komme nicht bis ganz zum Boden, erklärt Kienast. Etwas Schnee könne schon liegen blieben, „zu 100 Prozent geht das nicht“, so der Bauhofleiter.

In den vergangenen Tagen sei es im Bauhof eher ruhig zugegangen, weil kein neuer Schnee gefallen sei. Auch wenn momentan die Sonne scheint und es auch taut, könne das Wetter jederzeit umschlagen: Weshalb die Mitarbeiter des Bauhofs die Vorhersagen stets im Blick behalten. „Das ist unser Job“, sagt Kienast. Er hofft, dass es nicht regnet und die Niederschläge die eiskalten Fahrbahnen in spiegelglatte Flächen verwandeln. „Dann hätten wir einen Großeinsatz.“