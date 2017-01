2017-01-12 17:00:00.0

Babenhausen Ärger um den „Messias“

Ein Besucher der Aufführung in Babenhausen sieht seine religiösen Gefühle verletzt. Seine Frage: Was darf die Kunst? Von Jens Carsten

Als eine blutverschmierte Geburtshelferin die Bühne betrat, traute Martin Rogg aus Osterberg seinen Augen nicht: Eine moderne Version der Weihnachtsgeschichte hatte er sich anders vorgestellt. Besinnlich. Feierlich. Aber nicht so. „Ich war schockiert“, sagt der Kirchenpfleger über die Darbietung des Landestheaters Schwaben aus Memmingen im Espach-Theater in Babenhausen am vergangenen Donnerstag. Besonders schwer erträglich für gläubige Christen sei die Szene von der Geburt Jesu gewesen, sagt Rogg. „Makaber und an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten.“ Der Zuschauer sieht seine religiösen Gefühle verletzt. Er sei so verärgert, dass er sich überlege, sein Abo für das Babenhauser Theater zu kündigen.

Beim Landestheater betont man hingegen die Freiheit der Kunst: „Sie darf sehr viel“, sagt Intendantin Kathrin Mädler auf Anfrage unserer Zeitung. Und fügt hinzu: „Natürlich soll Kunst niemanden bewusst verletzen.“ Das sei beim Messias aus ihrer Sicht nicht der Fall: Denn es gehe in der Handlung nicht zentral um Glauben, sondern viel mehr um das Theater an sich. Die Handlung: Zwei überforderte Schauspieler versuchen die von ihnen geliebte Weihnachtsgeschichte auf die Bühne zu bringen. Aber sie scheitern an ihrer eigenen schauspielerischen Unzulänglichkeit und an privaten Scharmützeln, schildert Mädler den Stoff. „Aus dem selbstironischen Blick der Schauspieler entsteht die Komik und nicht aus einer Denunziation der Weihnachtsgeschichte oder gar des christlichen Glaubens.“ Was komisch ist und was nicht, darüber könne man allerdings grundsätzlich streiten, räumt die Intendantin ein.

Der Messias eignet sich dafür offenbar trefflich: Die einen lieben die Komödie die nach Angaben von Mädler im Jahr 1987 uraufgeführt und seitdem an über 100 deutschen Theatern mit teilweise jahrelanger Laufzeit gespielt wurde. In Münster werde sie jedes Jahr zur Weihnachtszeit aufgeführt.

Wenig begeistert waren hingegen nach Martin Roggs Schilderung mehrere Zuschauer in Babenhausen: „Ich war nicht der einzige.“ Einige hätten Saal während der Aufführung verlassen. Etwa als das Kind (eine Puppe) herumgeworfen wurde. Er habe sich die Frage gestellt, wie Vertreter anderer Religionen auf vergleichbare Provokationen reagiert hätten, sagt Rogg. Und fragt: „Wie tolerant müssen wir Christen denn sein?“ Er könne verstehen, dass der Messias in Großstädten gut ankomme, „aber für das Land war er eine Nummer zu hart“. Seit zehn Jahren habe er ein Abo für das Theater am Espach, das charmant sei und dessen Besuch viel Spaß mache. Doch der Messias könnte sein letzter Besuch dort gewesen sein, sagt Rogg, der so erbost war, dass er sich in der Sache sogar an Klaus Holetschek, den Landtagsabgeordneten des Stimmkreises Memmingen, gewendet hat.

Bei der Gemeindeverwaltung in Babenhausen, die das Theater betreibt, hat man sowohl positive als auch negative Stimmen zu der Aufführung gehört, hieß es auf Anfrage. Und Landestheater-Intendantin Mädler hält die Kontroverse im Theater für wichtig: „Wir sind dazu da, eine Auseinandersetzung und ein Nachdenken über Themen und Werte anzuregen.“