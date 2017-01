2017-01-02 16:32:00.0

Babenhausen Agrarfirma baut kräftig aus

Wie das Unternehmen Raiffeisen-Waren in Babenhausen seine Geschäftsfelder erweitert: Von Armin Schmid

Bei der Raiffeisen-Waren Iller-Roth-Günz mit Sitz in Babenhausen steht derzeit die Erweiterung ihrer Geschäftsfelder im Mittelpunkt. „Das ist ein nächster großer Schritt“, betonte der Geschäftsführer Erwin Lang mit Blick auf die Übernahme von vier Raiffeisenmärkten der VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu zum Beginn des nächsten Jahres.

Damit werde der erfolgreiche Expansionskurs der vergangenen Jahre fortgesetzt: Derzeit verfügt die Raiffeisen-Waren über 13 Standorte in den Landkreisen Neu-Ulm, Unterallgäu, Biberach und Günzburg. Es handelt sich dabei um Agrarstandorte, Haus-, Garten- und Getränkemärkte und Getreidelager. In direkter Nähe zu Ulm, Memmingen und Günzburg ist die Raiffeisen-Waren zu einem regionalen Versorger für Agrarprodukte, Lebensmittel, Getreideerzeugnisse und Brennstoffe herangewachsen. Mit rund 170 Mitarbeitern wird nach eigenen Angaben ein Umsatz in Höhe von etwa 43 Millionen Euro erwirtschaftet. Ab Januar werden nun noch die Märkte in Wertach, Nesselwang, Oy-Mittelberg und Hopferau-Eisenberg hinzukommen. Der Jahresumsatz dieser Filialen liege bei etwa fünf Millionen Euro.

Die Raiffeisen-Waren hat auch am Standort in Ichenhausen eine Erweiterung umgesetzt: „Das war die mit Abstand größte Investition in unserer 14-jährigen Firmengeschichte“, sagt Markus Grauer, der ebenfalls Geschäftsführer ist. In den Jahren 2014 bis 2016 wurde der Bau mit fünf Millionen Euro realisiert. Das Getreidelager umfasst vier Silos mit einer Kapazität von je 1000 Tonnen. Die Getreideerfassung lässt eine Aufnahmeleistung von 140 Tonnen Getreide pro Stunde zu.

Die neue Getreideerfassung mit Lager sei nach der neuen EU-Richtlinie für Marktstrukturverbesserungen mit 400000 Euro gefördert worden. Zum Standort in Ichenhausen gehöre nun ein Haus-, Garten- und Getränkemarkt mit rund 900 Quadratmetern Nutzfläche, sowie ein Agrarstandort mit Lagerhalle und Düngemittellager mit 2000 Tonnen Lagerkapazität und die Getreideerfassung mit den Getreidesilos.

Das aktuelle Geschäftsumfeld sei eher schwierig – laut Geschäftsführer Erwin Lang hat sich die für die Bauern unbefriedigende Situation bei den Milch- und Fleischpreisen auch auf die Geschäftszahlen der Raiffeisen-Waren niedergeschlagen. Trotzdem soll der Umsatz mengenmäßig auf dem Niveau des Vorjahres liegen.