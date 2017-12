2017-12-25 06:59:00.0

Babenhausen Aktion „Obstsalat“ mit drei Sternen garniert

Die Babenhauser Mittel- und Realschule werden vom Bayerischen Umweltministerium für ihr Engagement ausgezeichnet. Wie sich die Einrichtungen für Natur und Ressourcen einsetzen. Von Fritz Settele

Die Mittel- und Realschule Babenhausen gehen auf dem Gebiet der Umwelterziehung neue Wege. Auch in diesem Jahr zeichnete das Bayerische Umweltministerium die Schulen mit dem höchsten zu vergebenden Prädikat aus: der Umweltfahne in der höchsten Kategorie, nämlich mit drei Sternen.

Besonderes Lob bekamen die Schulen dafür, dass sie stets ein Projekt gemeinsam durchführen. In diesem Jahr war es der sogenannte „Obstsalat“. Dieser startete bereits im Vorjahr. Jetzt wurde das Projekt, bei welchem Schüler an mehreren Tagen der Woche kostenlos Obst in der Pause ‚serviert‘ bekommen, ausgebaut.

Unter dem Motto „Global denken – regional handeln“ arbeitete die Mittelschule mit dem örtlichen Altenpflegeheim zusammen, initiierte ein Fitnesscafé, startete mehrere Müllaktionen oder beteiligte sich an einer Menschenrechtsaktion, einem Briefmarathon von Amnesty International. Doch auch Besuche in Umweltstationen, Upcycling im Technikunterricht oder der Bau von Nistkästen gehörten zum Engagement.

Während bei der Mittelschule Heike Escher für Planung und Koordination verantwortlich zeichnet, ist es bei der Realschule Gabriel Schmieder. Dieser organisierte etwa Aids-Infotage oder Fahrten zur Schwäbischen Fischzuchtanlage in Salgen. Auch in der Aquarienschauwand wurde den Schülern die heimische Natur in all ihrer Vielfalt nahegebracht. Ein Schwerpunkt war es, bei Schulheften und Blöcken gezielt auf Recyclingmaterial zu setzen. So wurden, ohne einen Gewinn zu erzielen – außer für die Natur – bereits in den ersten drei Schultagen mehr als 2800 Hefte und 160 Blöcke verkauft. Außerdem hielt das Siegel „Blauer Engel“ in vielen Bereichen des Schulzentrums, inklusive Kopierraum, Einzug.

Was den Juroren des Umweltministeriums vor allem wichtig ist – nämlich Nachhaltigkeit, regionaler Bezug und Einbeziehung der Schüler in den Schulalltag –, wird am Babenhauser Schulzentrum musterhaft durchgeführt. Dies sah auch der Amtschef des Umweltministeriums, Christian Barth, so. Im Rahmen von „Umweltschule in Europa/Internationale Agenda 21 Schule“ verlieh er beiden Schulen in Hilpoltstein zum sechsten Mal die höchste Auszeichnung: die Umweltfahne mit drei Sternen. Darüber freuten sich die Organisatoren Heike Escher und Gabriel Schmieder sowie die Schulleitungen. Die sehen darin auch einen Anreiz, auf dem Umweltgebiet nicht nachzulassen, sondern weiter aktiv zu sein.