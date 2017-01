2017-01-16 00:32:32.0

Versammlung Alpinisten bauen auf die Jugend

DAV-Sektion will Nachwuchs mehr motivieren

Bei der Babenhauser Ortsgruppe im Deutschen Alpenverein (DAV) hat Kontinuität und Zusammenhalt einen hohen Stellenwert. Bei der Jahresversammlung wurden Vorsitzender Christian Hummel und sein Stellvertreter Franz Reiser ebenso wie Kassenwart Thomas Huber, Schriftführerin Daniela Mitterbacher und Tourenwart Werner Miller einstimmig im Amt bestätigt. Im Jahr 2017 möchte der Verein den Schwerpunkt auf die Jugendarbeit legen.

Wegen Schneemangel, schlechtem Wetter und Terminüberschneidungen mussten einige Veranstaltungen aus dem Tourenprogramm abgesagt werden, bedauerte Vorsitzender Christian Hummel. Für die neue Saison hofft er, dass auch die Mitglieder Vorschläge für Ausflüge und Touren einbringen. Um auch der jüngeren Generation die Freude und Begeisterung an Natur, Bergwelt und alpinem Sport näherzu-bringen, soll künftig die Jugend noch mehr motiviert werden.

Die Senioren der DAV-Ortsgruppe waren im vergangenen Jahr 17 Tage zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, wobei die Resonanz durchweg gut war, informierte Zweiter Vorsitzender Franz Reiser als Tourenwart der Senioren. Auch für 2017 biete die DAV-Ortsgruppe wieder ein ansprechendes Programm an, sagte Miller und bat die Mitglieder um rege Beteiligung.

Detailliert listete Schriftführerin Daniela Mitterbacher sämtliche Aktivitäten auf, darunter auch den traditionellen „Bergsteigerhock“, das wöchentliche Mountainbiken und den Bergsommerabschluss. Thomas Huber gab Einblick in die Kasse, die künftig von Anton Morath und Anita Einsiedler geprüft wird.

Mit ihren derzeit 506 Vereinsangehörigen mache die Babenhauser Ortsgruppe in der DAV-Sektion Memmingen genau ein Zehntel der Mitglieder aus, so Sektionsvorsitzende Gabriele Neun, ehe sie einen kleinen Einblick in die zurückliegende sowie die anstehende Bergsaison gab. „Wenn man diese einmaligen Tourenbilder sieht, kribbelt es einen geradezu in den Beinen“, sagte Babenhausens Dritter Bürgermeister Christian Pfeifer.

Begleitet von Applaus wurden langjährige Mitglieder der DAV-Sektion geehrt: für 50-jährige Treue Joachim Berger, Hans Gerneth, Edeltraud Lipovsky, Helga Musch und Edeltraud Reiser; für 40 Jahre Rudolf Egelhofer, Zenta Egelhofer, Hubert Gropper, Hermann Huber, Marianne Huber, Thomas Huber und Thomas Stölzle sowie für 25 Jahre Gabriel Földesi, Martina Happ, Michaela Happ, Melanie Huber, Konrad Liedel, Emanuel Weinhart und Silvia Weinhart. (clb)