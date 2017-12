2017-12-15 07:00:00.0

Altenstadt Alte Handschuhfabrik wird neu belebt

Wer zurzeit an der Memminger Straße in Altenstadt entlang fährt, der ahnt schon: Dort tut sich was. Denn in einem ortsprägenden Gebäude entstehen neue Räume für Flüchtlinge. Von Zita Schmid

Hamza Mahmoud legt die Ziegel, die ihm von außen durch die Fensteröffnung hereingereicht werden, auf einen Stapel. Mit den Steinen wird anschließend eine Zwischenwand eingezogen, die das dort geplante Schlafzimmer von den anderen Räumen abtrennen soll. Ab April nächsten Jahres wird es das Schlafzimmer von Mahmoud und seinem Bruder sein. Das Haus, bei dem der 29-jährige Syrer die Bauarbeiter gerade unterstützt, ist die ehemalige Handschuhfabrik in der Memminger Straße in Altenstadt. Denn das Gebäude wird derzeit saniert und insgesamt vier Wohnungen für Flüchtlinge entstehen.

Harald Stölzle hat das Haus im Jahr 2011 gekauft. „Eigentlich war man damals der Meinung, man könne das Haus abreißen“, sagt der Altenstadter. Doch das Gebäude liegt im historischen Ensemble der ehemaligen Judenhäuser im Ortskern. Der Abriss wurde abgelehnt und das Gebäude vom Amt für Denkmalschutz als erhaltenswert eingestuft. Gebaut wurde es um das Jahr 1832. Der Katasterauszug von 1836 weist den jüdischen Mitbürger Joseph Mayer als Besitzer auf. Und bevor in dem Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeschneiderte Lederhandschuhe gefertigt wurden, waren dort auch schon ein Hutmacher, eine Filzpantoffel- sowie eine Wetzsteinfabrik, ein Seegrashandel und eine Kleiderfabrik untergebracht. Seit den 1970er Jahren ist es nicht mehr bewohnt. Lediglich ein Laden, in dem weiterhin Handschuhe verkauf wurden, bestand später noch darin.

Dieser Leerstand, der im Ortskern und in Altenstadts Sanierungsbereich liegt sowie die Absicht, in dem Haus anerkannten Flüchtlingen ein neues Zuhause zu bieten, waren die Voraussetzungen für die hohen staatlichen Fördergelder, die Stölzle für die Sanierung erhalten hat. Das Projekt läuft unter dem bayerischen Städtebauförderung-Programm namens „Leerstand nutzen – Lebensraum schaffen“. Damit unterstützt der Freistaat Kommunen mit Mitteln aus der Städtebauförderung bei der Sanierung von leerstehenden Gebäuden in sogenannten städtebaulichen Erneuerungsgebieten. In den dadurch neu entstandenen Wohnungen sollen anerkannte Flüchtlinge ein Zuhause finden. Gemeinden können mithilfe des Programms Zuwendungen in Höhe von bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten erhalten.

Die Sanierung der Altenstadter Handschuhfabrik ist laut Robert Wild, Mitarbeiter der Regierung von Schwaben und zuständig für die Städtebauförderung im Landkreis Neu-Ulm, eines der ersten Projekte dieser Art in Schwaben, das mit dem Programm umgesetzt wird. Denn das Projekt ist relativ jung: Seit 2016 bietet der Staat den Kommunen diese Fördermöglichkeit, wenn in leerstehenden Gebäuden notwendiger Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge geschaffen wird. Das heißt also: Wenn von der heimischen Bevölkerung nicht mehr genutzte Gebäude im Ortsinnern dafür saniert werden. Zuwendungsempfänger für die Städtebauförderung sind immer die Gemeinden. In Ausnahmefällen kann die Kommune die Förderung an private Personen – so wie es in Altenstadt der Fall ist – weitergeben. Aus Kosten- und auch Zeitgründen sieht das Programm eine einfache Sanierung der Wohnungen vor.

Vier Wohnungen für Flüchtlinge sollen entstehen

Und an diesen wird gerade in Altenstadt gearbeitet: Mahmoud und sein Bruder werden eine der zwei Einheiten im Erdgeschoss beziehen. Der junge Syrer ist seit zwei Jahren in Deutschland. Er absolviert momentan einen Lehrgang als Schweißer in Augsburg und wird anschließend in einer Weißenhorner Firma arbeiten. So wie die 13 anderen zukünftigen Hausbewohner – darunter zwei Familien – ist auch Mahmoud ein anerkannter Flüchtling. Sie alle sind bisher in Altenstadt in Unterkünften für Asylbewerber untergebracht und dort als anerkannte Flüchtlinge eigentlich Fehlbeleger. Doch das Angebot an günstigen Mietwohnungen ist gering und die Wohnungssuche gestaltet sich oftmals als schwierig. „Deshalb war es uns wichtig, auch Familien, die sich bei der Wohnungssuche besonders schwertun, aufzunehmen“, sagt Stölzle. Für die Flüchtlinge bietet das neue Zuhause die Möglichkeit, sich dauerhaft zu integrieren. Und sie werden auch selber mit anpacken: So wie Mahmoud bereits bei den Bauarbeiten hilft, werden auch die anderen Mieter später etwa ihre Wände streichen oder den Boden legen. Wünsche, beispielsweise betreffend der Wandfarbe, dürften natürlich geäußert werden, meint der Bauherr. Die Arbeitsmaterialen würden bereitgestellt werden, arbeiten müssten die baldigen Bewohner jedoch selbst. Damit werden die neuen Mieter schon bei der Sanierung des Hauses mit einbezogen und so von Beginn an integriert.